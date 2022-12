Sanremo 2023, Francesca Fagnani co-conduttrice per una serata

Nel corso del programma Viva Rai 2, condotto da Rosario Fiorello e in onda la mattina presto su Rai 2, il conduttore e direttore artistico Amadeus ha parlato della prossima edizione del Festival di Sanremo dando ulteriori dettagli sugli artisti in gara (che ieri ha annunciato al TG1 delle 13:30) e sulla conduzione della kermesse.

Nello specifico, il conduttore ravennate ha rivelato nel corso del morning show condotto dal suo amico (con cui ha condiviso per ben tre anni il palco dell’Ariston) il nome di un’altra co-conduttrice che lo affiancherà al timone della 73, edizione del Festival della Canzone Italiana: la giornalista Francesca Fagnani.

Francesca Fagnani, 44 anni di Roma, è una giornalista nota al pubblico italiano per il suo programma “Belve” in onda in seconda serata su prima su Nove e poi su Rai 2, nel corso del quale realizza interviste a personaggi dello spettacolo, della politica, della musica e della cronaca, che lei definisce per l’appunto belve in quanto particolarmente incisivi e per certi versi scomodi.

La giornalista romana è inoltre balzata agli onori della cronaca rosa per la sua relazione con Enrico Mentana, giornalista di lungo corso e attuale direttore del TG LA7, che attualmente è ancora il suo compagno di vita.

Francesca Fagnani affiancherà Amadeus e Gianni Morandi in una delle cinque serate, il direttore artistico non ha specificato in quale giorno la giornalista romana sarà sul palco dell’Ariston, ma di sicuro non sarà né la prima né la serata finale in quanto nelle serate di martedì 7 e di sabato 11 febbraio sarà l’influencer Chiara Ferragni ad affiancare i due conduttori.