Eurovision 2023, torna l’Euroclub: sarà al Camp and Furnace

Dopo l’esperimento dell’Euroclub “diffuso” fra i locali della città per l’edizione di Torino 2022, l’Eurovision 2023 avrà di nuovo un Euroclub con sede fissa. Per nove giorni – dal 5 al 13 maggio 2013 – la grande discoteca eurovisiva, curata da Ogae, l’organizzazione internazionale dei fan dell’Eurovision sarà allestita al Camp and Furnace, uno dei locali di Liverpool che è solito ospitare eventi musicali di rilievo.

Non solo discoteca eurovisiva: l’Euroclub è il luogo dove vengono organizzati molti eventi collaterali legati alla manifestazione, al quale hanno accesso le delegazioni ed alcuni fan che potranno acquistare tagliandi giornalieri o l’abbonamento settimanale.

Uno spazio speciale è ovviamente riservato ai membri delle branche nazionali di Ogae, che potranno acquisire i tagliandi in prevendita a partire dall’anno nuovo.

Cos’è l’EuroClub

Detto in parole semplici, l’Euroclub è tutto quello che gira intorno all’Eurovision. Si balla sulle note dei brani in concorso, presenti e passati, ma le varie delegazioni possono organizzare a loro volta degli show o degli afterparty ad invito.

Ma potrebbe anche capitare di ritrovarsi a fare karaoke sulle note dei brani dell’Eurovision al fianco dei cantanti in gara o di qualche eurostar del recente passato, che non manca mai.

Harry Doyle, assistente de sindaco di Liverpool e membro del gabinetto per la cultura ed il turismo, spiega:

L’EuroClub è noto come il luogo ufficiale della festa per tutto ciò che riguarda l’Eurovision ed è fantastico che stia prendendo il sopravvento su un luogo così fantastico nel centro della città. Costituirà una parte fondamentale dell’offerta della città ospitante di Liverpool, integrando il fan village e tutte le altre entusiasmanti attività dell’Eurovision che speriamo di vedere le imprese e le organizzazioni in scena in tutta la regione. I piani stanno prendendo davvero slancio e sappiamo che i fan desiderano disperatamente far parte dell’esperienza Eurovision della città, quindi l’EuroClub è un altro punto di riferimento emozionante nel nostro viaggio.

Simon Bennett, presidente di Ogae International, aggiunge:

Dopo tre anni senza una sede ufficiale o sede Ogae, sono entusiasta che ci sarà un EuroClub organizzato da Ogae a Liverpool. Sono particolarmente grato al consiglio comunale per il loro entusiastico sostegno e la loro collaborazione. La città sta davvero abbracciando lo spirito dell’Eurovision e sta facendo piani entusiasmanti per accogliere i fan il prossimo maggio. L’EuroClub sarà un vero momento clou della settimana dell’Eurovision e sarà meraviglioso per la famiglia Ogae poter finalmente riunirsi di nuovo per una grande festa.

Non resta dunque che attendere la riapertura della grande discoteca eurovisiva.