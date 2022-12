Junior Eurovision 2022: Italia, la prima prova di Chanel Dilecta

Questa mattina è andata in scena la prima prova di Chanel Dilecta, la rappresentante dell’Italia allo Junior Eurovision 2022 di Yerevan (Armenia), che sarà trasmesso domenica in Italia da Rai1 in diretta alle 16, con il commento di Mario Acampa e Francesca Fialdini.

Junior Eurovision 2022: le prove

Della prova di Chanel non esiste al momento alcun video: le riprese di prima e seconda prova saranno infatti rilasciate all’interno di due segmenti sul canale YouTube dello Junior Eurovision, chiamati “Rehearsal Roundup”.

In onda giovedì 8 e venerdi 9 alle 18, questi mostreranno alcuni secondi delle prove dei piccoli artisti in gara in Armenia.

Quanto alla prova di Chanel Dilecta, che porterà sul palco “Bla bla bla”, quel che si può desumere dalle foto pubblicate sul sito ufficiale è la presenza di un tema che fa molto il verso a un sole centrale declinato in varie forme.

Accompagnata da quattro ballerini, la portacolori italiana si esibisce su elementi che richiamano prima un vero e proprio fiore che sboccia e poi una mente che vaga attraverso tutti i possibili pensieri immaginabili. Una mente che, però, prima irradia raggi solari.

Sul web le reazioni a questa prova suonano a metà tra il positivo e l’incerto. Positivo perché, in ogni caso, il tema della canzone sembrerebbe rispettato, incerto perché è difficile immaginare quale sia la resa in fatto di regia basandosi solamente su delle foto.

Junior Eurovision 2022: domenica

Chanel Dilecta, in rappresentanza dell’Italia, salirà sul palco dello Junior Eurovision 2022 per quinta nella giornata di domenica. Di fatto quanto successe con Elisabetta Lizza nella precedente edizione, quando portò “Specchio (Mirror on the wall)” e terminò decima alla Séine Musicale di Parigi.

Si tratta della partecipazione numero 8 dell’Italia, che è entrata in gara ininterrottamente tra il 2014 e il 2019 ed è rientrata nel 2021 dopo un anno di assenza. Per quanto riguarda Rai1, invece, sarà la prima volta che trasmetterà lo Junior Eurovision dopo anni di dirette su Rai Gulp.

L’appuntamento è per domenica 11 dicembre a partire dalle 15:50 circa, subito dopo il TG1.