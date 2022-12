Eurovision 2023: scelta interna per la Slovenia, a Liverpool andranno i Joker Out

RTV Slovenija ha selezionato internamente gli artisti che rappresenteranno la Slovenia all’Eurovision 2023 a Liverpool. La selezione di quest’anno, come indicato nel comunicato con cui la TV di stato ha annunciato il nome dei rappresentanti, segna un cambio di rotta in quanto la scelta è ricaduta su “artisti musicali di successo, comprovati e di alta qualità“.

Saranno dunque i Joker Out, “la band locale più in voga al momento“, a staccare il biglietto per Liverpool. La scelta è ricaduta sulla band che, nel momento in cui vi scriviamo, è in testa alle classifiche con l’album “Demoni”.

Bojan Cvjetićanin, frontman della band, ha riferito in conferenza stampa che avevano già iniziato a preparare la canzone per EMA (la selezione nazionale che fino allo scorso anno ha decretato il nome dei rappresentati della Slovenia all’Eurovision Song Contest) quando è arrivata l’offerta di “saltarla” e andare direttamente a Liverpool.

“Era un’offerta che non potevamo rifiutare”, ha detto. “Abbiamo parlato dell’Eurovision Song Contest anni fa, ma stavamo aspettando il momento giusto, che ovviamente è adesso”, ha spiegato il chitarrista Kris Guštin.

Il brano è ancora in lavorazione, mancano il testo e il titolo, anche se la band ha deciso che sarà in lingua slovena: “Rappresentiamo la Slovenia. Ci esprimiamo al meglio in sloveno, sarà più autentico, su questo non ci sono mai stati dubbi“, ha affermato il frontman. La canzone sarà presentata in uno speciale show che avrà luogo sabato 4 febbraio.

Già questo sabato i Joker Out si riuniranno ad Amburgo, località selezionata per lo studio di registrazione dietro suggerimento del produttore statunitense originario di Los Angeles Todd Burke, per iniziare a incidere il brano.

Ricordiamo inoltre che Bojan Cvjetićanin, lo scorso anno, si è esibito sulle note di “Zitti e Buoni” (il brano che ha portato i nostri Måneskin al trionfo all’Eurovision 2021 in quel di Rotterdam) in duetto con Maja Keuc (la ricordiamo per la partecipazione all’Eurovision 2011 a Düsseldorf con il brano “No One”) alla finale della selezione nazionale EMA (vinta poi dagli LPS con il brano “Disko”, che hanno rappresentato la Slovenia a Torino).