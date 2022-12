Junior Eurovision 2022: come votare online (anche per l’Italia)

Lo Junior Eurovision Song Contest 2022 è ormai alle porte. A ridosso della diretta di domenica 11 dicembre (a partire dalle 15:50 su Rai 1) è giunto il momento di spiegare come si potrà votare (anche per la nostra rappresentante).

Da venerdì 9 dicembre (oggi) il pubblico europeo verrà chiamato a esprimere le proprie preferenze e, come di consueto, sarà possibile votare gratuitamente online per il proprio giovane artista preferito su junioreurovision.tv.

I risultati del concorso saranno determinati da una combinazione dei voti del pubblico e delle giurie nazionali, composte da tre adulti e due bambini, con un peso del 50%.

Junior Eurovision 2022: come e quando si vota

Saranno aperte due finestre di voto:

la prima scatta venerdì 9 dicembre alle 20:00 CET (quindi le 20 anche in Italia) e si chiude domenica 19 dicembre alle 15:59 CET , poco prima che lo Junior Eurovision vada in diretta dal Karen Demirchyan Sports and Concerts Complex di Yerevan. Dopo aver visto un recap delle canzoni in gara, sarà necessario selezionare 3 preferenze per esprimere un voto valido e sarà possibile votare per il proprio Paese , nel nostro caso per Chanel Dilecta con “Bla bla bla”. Il link è questo .

(quindi le 20 anche in Italia) e si chiude , poco prima che lo vada in diretta dal Karen Demirchyan Sports and Concerts Complex di Yerevan. Dopo aver visto un recap delle canzoni in gara, sarà necessario selezionare per esprimere un voto valido e , nel nostro caso per Chanel Dilecta con “Bla bla bla”. . la seconda finestra di voto si apre domenica 19 dicembre, dopo l’esecuzione dell’ultima canzone, durante la diretta dello Junior Eurovision (che in Italia andrà in onda su Rai 1 alle 16 con il commento di Mario Acampa e Francesca Fialdini). La finestra rimane aperta per circa 15 minuti. Anche in questo caso sarà possibile esprimere 3 preferenze e sarà possibile votare anche per il proprio paese.

Al termine della seconda finestra, tutti i voti saranno conteggiati e ne sarà verificata la validità, poi saranno convertiti in punti e comunicati durante la diretta.

Junior Eurovision 2022: il meccanismo del punteggio

I punteggi assegnati dalle giurie dipenderanno dal totale dei punti assegnati dalle giurie nazionali. Quest’anno partecipano al concorso 16 paesi, quindi le giurie assegneranno un totale di 928 punti.

Ogni giuria nazionale assegnerà 58 punti, come sempre da 1 a 8 e poi 10 e 12 punti per le due migliori esibizioni. Il punteggio del pubblico invece è determinato dalla percentuale di voti ricevuti per nazione (per esempio, se un brano riceverà il 20% dei voti, riceverà il 20% dei punti disponibili, quindi il calcolo matematico da fare è 20% di 928 punti che equivale, per eccesso, a 186 punti). La più elevata sommatoria dei punti determinerà la canzone vincitrice dello Junior Eurovision 2022.

Appuntamento dunque per questa domenica alle 16 su Rai 1 per la diretta dell’edizione 2022 dello Junior Eurovision Song Contest.