Junior Eurovision 2022: l’intervista alla nostra rappresentante, Chanel Dilecta

Tra una prova e l’altra, ormai a ridosso dello Junior Eurovision 2022, che potremo seguire questa domenica in diretta dalle 15:50 circa su Rai 1, abbiamo avuto modo di scambiare due chiacchiere con la nostra rappresentante, Chanel Dilecta.

A seguire, la nostra intervista con la giovane tredicenne di Thiene (VI), preceduta da una piccola anteprima dell’esibizione che vedremo poi integralmente in diretta tv domenica pomeriggio.

Ciao Chanel, intanto da parte di tutti noi, un grande in bocca al lupo per questa importante esperienza internazionale. Partiamo proprio da te… come è nata la passione per la musica? Avere una mamma cantante lirica ti ha fatto avvicinare a questo mondo o influenzato in qualche modo?

La passione è nata vedendo mia madre sul palco. Quando ero bambina sono andata a vederla cantare ne “Il Corsaro” di Verdi, a Trieste, indossava abiti di scena e gioielli da fiaba e mi sono sentita subito attratta dal mondo dello spettacolo.

Porterai in gara per l’Italia il brano “BLA BLA BLA”, scritto appositamente per il concorso. Vuoi raccontare ai nostri lettori di cosa parla e il messaggio che vuoi trasmettere?

La canzone “BLA BLA BLA” si riferisce a certi discorsi pieni di parole degli adulti che spesso fanno promesse ma poi non agiscono di conseguenza. È la richiesta di noi ragazzi di impegnarsi a rendere concreto ciò di cui parlano per costruire un futuro migliore, pacifico, sostenibile e inclusivo per tutti.

Parteciperai allo Junior Eurovision 2022 come nostra rappresentante, conoscevi già questo evento e, soprattutto, l’Eurovision Song Contest? Hai già avuto modo di seguire una o più edizioni di questi due eventi? Hai qualche brano in particolare a cui sei legata, che provenga da Eurovision o Junior Eurovision o anche da questa edizione in corso?

Sì, conosco sia l’Eurovision Song Contest che il Junior Eurovision e li seguo da quando ho 8 anni. Ho anche realizzato le cover di “La voce della Terra” e “Superhero” e mi piacerebbe farne anche altre in futuro, ad esempio “Diamonds in the Skies” della maltese Gaia Gambuzza.

Come è stata la reazione dei tuoi amici e compagni di scuola all’annuncio che saresti andata a rappresentare l’Italia allo Junior Eurovision?

Ho ricevuto molto sostegno da tutti. Quando è uscita la preview della canzone, i miei compagni di scuola si sono riuniti per guardarla insieme e hanno realizzato striscioni. Anche i ragazzi della scuola di canto che frequento si incontreranno per seguire insieme la diretta domenica 11 dicembre.

Tra partecipanti e ospiti di questa edizione, ti è capitato di incontrare Vincenzo Cantiello (nostro rappresentante nel 2014)? E se sì, ti ha dato qualche consiglio su come affrontare questa esperienza? Ti piace l’atmosfera che c’è intorno all’evento e nonostante i mille impegni hai avuto modo di conoscere gli altri partecipanti o legare con qualcuno di loro in particolare? Pensiamo ad esempio alla maltese Gaia Gambuzza, di origini italiane, così come Luna Sabella, anche lei di origini italiane e in gara per i Paesi Bassi.

Ho legato un po’ con tutti i partecipanti e in particolare modo con il vincitore italiano dell’edizione 2014 dello JESC, Vincenzo Cantiello.

In questi giorni mi sono anche divertita a cantare ritornelli di canzoni famose con Nare, rappresentante dell’Armenia in questa edizione e con Nicolas, l’artista portoghese. Nella delegation bubble, ci siamo divertiti a ballare con Mariam, la cantante georgiana, con le sue ballerine e i ballerini della mia delegazione.

Che emozione hai provato quando sei salita sul palco per la prima prova e quando hai partecipato al red carpet durante la cerimonia di apertura?

Ero emozionatissima sia al red carpet che durante la prima prova e soprattutto onorata di rappresentare l’Italia.

Dunque, super emozionata per questo evento e lo sarà anche la tua famiglia che è lì con te… nonostante i mille impegni, avete avuto modo di visitare la città di Yerevan (se si raccontaci cosa ne pensi)? Eri mai stata prima d’ora in Armenia o così lontana dall’Italia?

Non ero mai stata in Armenia anche se sono già stata diverse volte all’estero, ad esempio, in Lettonia, il paese d’origine di mia madre. Qui, a Erevan, ho avuto il piacere di visitare la galleria Cafesjian, il teatro dell’Opera e la galleria nazionale in piazza della Repubblica.

Oltre naturalmente alla musica, hai due altre grandi passioni: la danza e disegnare gioielli. Come sono nate e soprattutto in che ambito vorresti realizzarti di più in futuro? Cosa vorrebbe fare Chanel da grande?

Ho molte passioni: amo anche il cinema, i gialli e da grande mi piacerebbe fare la criminologa o disegnare cartoni animati per bambini.

Siamo ormai vicinissimi alla messa in onda dello Junior Eurovision 2022 e sei già salita sul palco per le prove di rito. Sei soddisfatta della performance realizzata per il brano “BLA BLA BLA” o pensi ci sia ancora qualcosa da sistemare o migliorare?

Sono abbastanza soddisfatta anche se c’è sempre qualcosa da migliorare. Mi sono divertita molto a ballare con il mio team e mi è piaciuto tantissimo il palco circolare, giocoso e colorato.

Tra gli altri partecipanti, chi “temi” di più in gara o semplicemente pensi possa fare molto bene in questa edizione dello Junior Eurovision?

Ci sono tanti concorrenti in gamba. Quest’anno il livello delle performance è molto alto ma per me è uno stimolo in più per competere con loro e sopratutto con me stessa per cercare di dare il massimo.

Ringraziamo Chanel per la disponibilità e le facciamo un grande in bocca al lupo per la partecipazione allo Junior Eurovision 2022. Come ci ricorda lei stessa nel videosaluto a tutti i nostri lettori, l’appuntamento è per domenica alle 15:50 circa su Rai 1.