Junior Eurovision 2022, Vincenzo Cantiello e Gaia Cauchi tra i portavoce a Yerevan

Non soltanto si esibiranno durante l’interval act dello Junior Eurovision 2022, ma annunceranno anche i voti delle giurie: stiamo parlando di Vincenzo Cantiello e di Gaia Cauchi, che hanno rappresentato l’Italia e Malta (vincendo) rispettivamente allo Junior Eurovision 2014 e 2013.

Vincenzo Cantiello e il primo trionfo dell’Italia

Vincenzo Cantiello, oggi ventiduenne, napoletano trasferito a Milano, è stato il protagonista della primissima partecipazione dell’Italia allo Junior Eurovision Song Contest. Selezionato internamente e annunciato il 4 settembre 2014, sul palco del Marsa Shipbuilding portò “Tu primo grande amore”, che regalò all’Italia la vittoria all’esordio, un record che ad eccezione della Croazia nel 2003 (la prima edizione dello Junior Eurovision) nessuno è riuscito ad eguagliare.

I punti raggiunti furono 159, con quattro “12 points” ed uno dei voting più emozionanti della scorsa decade, che vide all’inizio imporsi l’Armenia per poi retrocedere fino al terzo posto in favore dell’Italia e della Bulgaria, quest’ultima ritornata con intenzioni di vittoria e che poi organizzò l’anno successivo, per la rinuncia italiana.

Dopo la vittoria allo Junior Eurovision, Vincenzo ha pubblicato diverse cover ed un singolo, “Cosa diventerai”, nel gennaio del 2019. A fine 2021 ha preso parte alla quarta (e ad oggi ultima) edizione di All together now, talent show di Canale 5, chiudendo al secondo posto dietro Giacomo Voli. Nello stesso anno ha pubblicato il singolo “Tempesta”.

Gaia Cauchi e il trionfo maltese a Kiev

Vent’anni compiuti un mese fa, Gaia Cauchi è stata la cantante che portò Malta alla prima storica vittoria in un contesto eurovisivo nel lontano 2013 a Kiev con il brano “The start”, rieseguito l’anno dopo a Malta. La vittoria le valse un’importante onorificenza nell’isola, consegnata dal Primo Ministro Joseph Muscat in persona (onorenza ricevuta anche da Ira Losco quando giunse seconda all’Eurovision 2002).

Dopo l’esperienza eurovisiva, Gaia prese parte nel 2018 ad X Factor UK, in cui venne inserita da Robbie Williams all’interno di un gruppo vocale denominato “Sweet sense”, senza raggiungere la fase finale del talent show.

Ciò che accomuna i due cantanti è la partecipazione al noto programma dedicato ai più piccoli “Ti lascio una canzone” condotto da Antonella Clerici su Rai 1, cui hanno preso parte in passato anche Michele Perniola (San Marino JESC 2013), Federica Falzon (Malta JESC 2014) e ovviamente (ma singolarmente) i componenti de Il Volo (terzi all’Eurovision 2015).

Sia Vincenzo Cantiello che Gaia Cauchi si esibiranno come parte dello speciale interval act organizzato dall’Armenia per festeggiare i vent’anni del concorso allo Junior Eurovision 2022, e undici dei precedenti vincitori si esibiranno con la loro canzone all’interno del Karen Demirchyan Sport and concerts complex. AMPTV ha invitato anche alcuni ex vincitori che non hanno risposto (o che hanno asserito di non aver ricevuto nessun invito), mentre altri ex vincitori hanno declinato l’invito per motivi personali o lavorativi (ad esempio Dino Jelusic, primo storico vincitore, è in tour in Australia).

Verso lo Junior Eurovision 2022

A partire da ieri, è possibile votare per i brani in gara sul sito www.jesc.tv in cui sarà obbligatorio vedere un recap di quattro minuti delle 16 canzoni in gara. Alla fine del video, bisognerà votare per un massimo di tre canzoni, e dall’Italia si potrà votare per la nostra rappresentante Chanel Dilecta e la sua coloratissima “Bla bla bla”! Ecco tutti i brani in gara:

Netherlands: Luna – “La festa” Poland: Laura Bączkiewicz – “To the Moon” Kazakhstan: David Charlin – “Jer-Ana” Malta: Gaia Gambuzza – “Diamonds in the Skies” Italy: Chanel Dilecta – “Bla Bla Bla” France: Lissandro – “Oh Maman!” Albania: Kejtlin Gjata – “Pakëz diell” Georgia: Mariam Bigvava – “I Believe” Ireland: Sophie Lennon – “Solas” North Macedonia: Lara feat. Jovan & Irina – “Životot e pred mene” Spain: Carlos Higes – “Señorita” United Kingdom: Freya Skye – “Lose My Head” Portugal: Nicolas Alves – “Anos 70” Serbia: Katarina Savić – “Svet bez granica” Armenia (host country): Nare – “Dance!” Ukraine: Zlata Dziunka – “Nezlamna”

Lo Junior Eurovision 2022 sarà trasmesso domani, 11 dicembre, su Rai 1, con il commento di Mario Acampa e Francesca Fialdini e la partecipazione eccezionale di Rosanna Vaudetti (storica commentatrice di Giochi senza frontiere e dell’Eurovision negli anni ’70 e ’80) e Gigliola Cinquetti (prima vincitrice italiana all’Eurovision nel 1964 e protagonista di un indimenticabile interval act a Torino 2022)