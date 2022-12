Gli ascolti dello Junior Eurovision 2022 all’estero

Una volta concluso lo Junior Eurovision 2022, vediamo insieme gli ascolti che sono stati raggiunti negli altri Paesi partecipanti.

Ascolti in crescita a Ovest

Abbiamo già parlato dei risultati raggiunti con l’esordio del brand Junior Eurovision su Rai 1, leggermente al di sotto delle aspettative di Rai Pubblicità. L’evento ha registrato un milione e mezzo di spettatori ed uno share dell’11.7%.

Bene anche i dati relativi alle Big 5 Francia e Spagna. In Francia poco più di un milione di persone hanno seguito lo Junior Eurovision 2022, assistendo alla trionfale vittoria di Lissandro e la sua “Oh maman!” scritta da Barbara Pravi e Igit (team autoriale dietro tutte le ultime entries francesi al concorso per bambini).

Un dato che è sicuramente in calo rispetto al milione e 640.000 dell’anno scorso, quando Parigi ha ospitato l’evento, ma che è assolutamente in linea con le altre partecipazioni (ed è un dato migliore del 2018 e 2019). Il picco di ascolti è stato durante il voto online, in cui gli ascoltatori sono stati 1.8 milioni.

La Spagna ha il suo miglior risultato dal ritorno allo Junior Eurovision nel 2019, forte anche di un volto già noto al pubblico iberico e di una buona promozione a spese del comune di Valencia (città originaria del piccolo Carlos Higes). La 1 ha registrato 1.183.000 di spettatori ed uno share del 10.1%, risultato sopra la media del canale che si aggira intorno al 7%, e il rappresentante con il brano “Senorita” si è piazzato al sesto posto totale e al secondo posto al voto online.

A festeggiare sono i Paesi Bassi, che con “La festa” di Luna Sabella non solo ritornano nella parte sinistra del tabellone dopo l’ultimo posto dell’anno scorso, ma registrano anche il 40% di spettatori in più rispetto all’anno scorso.

Un totale di 279.000 spettatori hanno seguito in media lo Junior Eurovision 2022, con quasi 880.000 contatti unici, per uno share dell’1.7% su NPO3, relativo al 12% dell’audience target dell’emittente televisiva (che presenta un palinsesto dedicato interamente a preadolescenti e adolescenti). Un buon successo per i Paesi Bassi, grazie anche alla presenza di un pubblico consolidato che segue lo Junior Eurovision dal suo esordio nel 2003.

Dati ottimi anche in Portogallo e Irlanda, che entrambi registrano il loro miglior risultato di sempre allo Junior Eurovision Song Contest. Il Portogallo registra 319.400 spettatori per l’8,8% di share (il più alto dal 2019) mentre l’Irlanda su TG4 raccoglie 15.300 spettatori e il 2.1% (dati in leggero calo, ma comunque superiori alla media del canale minoritario nelle 24 ore). Ricordiamo infatti che l’Irlanda non partecipa tramite RTÉ ma tramite l’emittente TG4 in gaelico irlandese, lingua con la quale ha sempre concorso allo Junior Eurovision.

Un buon dato di ascolto viene rilevato anche in Germania, che non ha preso parte allo Junior Eurovision 2022 per via delle restrizioni relative ai viaggi in Armenia ma ha comunque trasmesso lo show sul canale Kika, ramo di NDR dedicato ai bambini (l’equivalente di Rai Gulp e Rai Yoyo in Italia). Lo show in Armenia ieri ha registrato 170.000 spettatori, in deciso calo rispetto ai 350.000 del 2020 e ai 230.000 del 2021, anni in cui però la Germania prendeva parte alla manifestazione.

La BBC che ha trasmesso lo show su CBBC, il canale per bambini, ha fatto registrare 700,000 spettatori (in questo caso il confronto sarebbe con i dati di ITV del 2005, ma lo scenario è chiaramente diverso, mentre la Polonia su TVP fa segnare 2,100,000 spettatori e il 15.1% share.

L’articolo sarà aggiornato man mano che anche gli altri Paesi riveleranno i rispettivi ascolti.