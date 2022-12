La Francia ospiterà lo Junior Eurovision Song Contest 2023

È ufficiale, lo Junior Eurovision Song Contest 2023 si terrà in Francia

La vittoria a sorpresa di Lissandro e della sua “Oh, maman!” ha spiazzato molti, dal momento che era una vittoria che in pochi si sarebbero aspettata. Invece sia la capo delegazione Alexandra Redde-Amiel che la direttrice generale di France TV Delphine Ernotte credevano molto in questo trionfo.

La prima ha confermato nella conferenza stampa dedicata ai vincitori della rassegna per bambini che l’emittente sarà ben lieta di ospitare lo Junior Eurovision 2023 in Francia, forte dell’esperienza maturata con l’edizione dello scorso anno a Parigi. La seconda invece è molto didascalica, e in un tweet afferma “Orgogliosa di Lissandro! E orgogliosa di ospitare l’anno prossimo!”

Proud of Lissandro! And proud to host next year!! 🙏 to the @francetv team 💕 https://t.co/gwQSKs1Zz2 — Delphine Ernotte (@DelphineErnotte) December 11, 2022

Tutto ciò grazie a Lissandro, primo ragazzo a vincere lo Junior Eurovision Song Contest dal 2014, ed anche in quell’anno a vincere fu una Big 5, ovvero l’Italia con Vincenzo Cantiello ed il brano “Tu primo grande amore” riproposto in occasione dell’interval act organizzato a Yerevan questo pomeriggio.

Con il brano “Oh maman!” ha dominato dal primo all’ultimo voto la votazione delle giurie, ottenendo ben 132 punti, il più alto punteggio alle giurie dal 2019, e si è difeso in un voto online serratissimo (tra il primo e l’ultimo posto c’erano meno di 50 punti) arrivando al terzo posto con 71 punti. A completare il podio ci sono state la padrona di casa Armenia che ottiene la sua quinta medaglia d’argento e la Georgia, che raggiunge per la prima volta il gradino più basso del podio dopo essere arrivata prima per tre volte e seconda per due.

La Francia allo Junior Eurovision Song Contest

Con questa seconda vittoria, la Francia diviene il settimo Paese ad aver vinto più di una volta allo Junior Eurovision (insieme a Georgia, Bielorussia, Malta, Russia, Polonia e Armenia) ed è il primo Paese dell’Occidente a fare doppietta dal 2015, quando Destiny portò l’isola di Malta alla sua seconda vittoria.

Allo Junior Eurovision la Francia conta appena sei partecipazioni, ma presenta un palmares non indifferente che nessun’altra nazione può contare, non essendo mai scesa al di sotto del sesto posto (raggiunto nella prima storica partecipazione nel 2004) e senza essere mai scesi sotto il quarto posto al voto online, un record quasi ineguagliabile.

È francese inoltre la canzone dello Junior Eurovision con il maggior numero di visualizzazioni di sempre, parliamo di “Bim bam toi” di Carla, quinta in Polonia nel 2019 ma rinata a vita nuova grazie alla viralità raggiunta su TikTok, oggi conta 107 milioni di visualizzazioni sul canale ufficiale della cantante.

L’ultima edizione francese è stata, come già riportato, nel 2021 a Parigi all’interno del complesso denominato “La Seine Musicale”, condotta da Elodie Gossuin, Olivier Minne e la sopracitata Carla Lazzari. France TV opterà per il motto “Squadra che vince non si cambia” oppure cambierà rotta allo Junior Eurovision 2023? Sarà tutto da vedere.