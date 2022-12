Junior Eurovision 2022: in 1.523.000 hanno seguito la diretta su Rai 1

Bene ma non benissimo. Si può riassumere così l’ascolto ottenuto questa domenica dalla ventesima edizione dello Junior Eurovision Song Contest.

L’ascolto medio durante tutta la diretta dagli studi Rai Frizzi di Roma (dalle 15:50 alle 18:45) ha intrattenuto 1.523.000 telespettatori, pari ad uno share dell’11,7%.

L’evento, come già ricordato su queste pagine, è stato trasmesso per la prima volta su Rai 1, dopo diverse edizioni andate in onda su Rai Gulp, con ascolti davvero minimi (qui tutto lo storico).

Il dato di Rai 1 non è quindi confrontabile con quanto ottenuto lo scorso anno e negli anni precedenti da Rai Gulp.

Si può però confrontare con quella che è la programmazione tradizionale di Rai 1 la domenica, ovvero con Domenica In e Da noi… a ruota libera (quest’ultimo programma sospeso dal 20 novembre e sostituito con la programmazione legata ai Mondiali in Qatar).

Se prendiamo le prime due settimane di novembre, quelle con la normale programmazione di Rai 1, questi gli ascolti registrati da Domenica In (nella seconda e terza parte, quelle confrontabili con la trasmissione di domenica dello Junior Eurovision 2022) e da Da noi… a ruota libera (dalle 17:20 alle 18:45):

Domenica 6 novembre 2022

Domenica In . Seconda parte: 2.416.000 (20,71% di share)

. Seconda parte: (20,71% di share) Domenica In . Terza parte: 2.101.000 (18,87% di share)

. Terza parte: (18,87% di share) Da noi… a ruota libera: 1.918.000 (14,75% di share)

Domenica 13 novembre 2022

Domenica In . Seconda parte: 2.394.000 (20,38% di share)

. Seconda parte: (20,38% di share) Domenica In . Terza parte: 2.146.000 (17,85% di share)

. Terza parte: (17,85% di share) Da noi… a ruota libera: 2.323.000 (17,20% di share).

Dunque un dato indubbiamente in calo rispetto alla normale programmazione domenicale di Rai 1, ma che non va nemmeno demonizzato, visto che si tratta di un evento “una tantum”, che non è stato minimamente pubblicizzato dai media tradizionali e online (fatta eccezione per alcune testate verticali come la nostra) e che ha fatto il suo debutto sull’ammiraglia Rai e ad un pubblico che fino a pochi giorni fa probabilmente nemmeno lo conosceva.

Rimaniamo dell’idea che lo Junior Eurovision Song Contest è a tutti gli effetti un format più che idoneo per la domenica pomeriggio di Rai 1, soprattutto a ridosso del Natale, ma ha indubbiamente bisogno di una massiccia promozione, che lo faccia diventare un appuntamento fisso per tante famiglie.

In fondo anche l’Eurovision sulle reti Rai era partito con ascolti deludenti e oggi è uno dei programmi più visti e apprezzati. Tempo al tempo insomma.