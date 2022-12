gIANMARIA vince Sanremo Giovani, i nomi dei 6 nuovi big per il Festival 2023

Si è conclusa da poco la serata finale di Sanremo Giovani, che ha decretato i 6 vincitori dei 12 finalisti che si uniranno ai big in gara sul palco dell’Ariston. gIANMARIA (non è un errore grafico, è proprio stilizzato così) è risultato vincitore assoluto di questa edizione di Sanremo Giovani, secondo la commissione artistica (composta da Federica Lentini, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis) che ha votato nel corso della serata.

Come annunciato da Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2023, quest’anno gli artisti in gara saranno ben 28 e, per dare maggiore spazio ai giovani che come l’anno scorso non gareggeranno in una categoria ma se la giocheranno con i 22 big, la metà dei finalisti entrerà nei big di Sanremo e si esibirà sul palco del Teatro Ariston.

Di seguito i nomi dei 6 vincitori e i titoli dei brani portati in gara a Sanremo Giovani:

gIANMARIA – La città che odi (Sony Music Italy)

Will – Le cose più importanti (Universal Music Italia)

Olly – L’anima balla (Sony Music Italy)

Colla Zio – Asfalto (Woodworm)

Shari – Sotto voce (Sony Music Italy)

Sethu – Sottoterra (Carosello)

Tra i vincitori possiamo trovare alcuni nomi noti: è il caso di Shari, scoperta a Tu Si Que Vales, il talent targato Fascino PGT in onda sulle reti Mediaset, e seguita dal rapper Salmo, di gIANMARIA i secondo classificato a X Factor nel 2021, è il protagonista di un episodio del programma #MolaChillFridays, dedicato agli artisti più in voga al momento della realizzazione, on demand sulla piattaforma OTT Mola TV e di Olly, terzo nome nel roster di Sony Music Italy, è noto soprattutto al pubblico più giovane. Qui le schede complete sugli artisti.