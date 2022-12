Eurovision 2023, i dodici finalisti in corsa per la Romania

TVR, l’emittente nazionale della Romania ha diramato la lista ufficiale dei 12 artisti, per altrettante canzoni, che prenderano parte alla finale nazionale per l’Eurovision 2023 il programma l’11 Febbraio.

C’è da dire, purtroppo, che la Romania che organizzava la propria finale mettendo insieme alcuni nomi di spicco della propria discografia, ormai da qualche anno non c’è più. Ma oggettivamente, quest’anno c’è una delle lineup più deboli di sempre a livello di mainstream degli artisti in gara.

L’unico nome di una media popolarità in concorso è quello di AMI, all’anagrafe Andreea Moldovan, lanciata da X Factor nel lontano 2009 e scomparsa dai radar dopo due singoli in Top3, ricomparsa nella top 3 delle charts lo scorso anno dopo la partecipazione alla versione rumena di “Tale e quale show”.

Ci sono poi Maryliss, ovvero Maria Avramescu, nel 2016 eliminata ai knock-out nella versione rumena di The Voice; Andrada Popa, 25 anni, attrice e cantante recentemente protagonista una celebre serie rumena di Netflix e che nel 2008 rappresentò la Romania allo Junior Eurovision Song Contest sul palco di Limassol; Theodor Andrei, arrivato sino ai bootcamp ad X Factor nel 2020 e semifinalista tre anni prima a The Voice Junior e il dj e producer Steven Roho, in gara insieme alla vocalista Gabriella ed agli Albatros, una celebre band rumena degli anni 90.

E sull’onda della Moldavia dello scorso anno, si allinea al via la Andreea D Folclor Orchestra. Nessuno di questi artisti ha un brano nella top 20 rumena in tempi recenti.

La lineup della finale

Di seguito artisti e canzoni

Adriana Moraru – Faralaes

Aledaida – Bla Bla Bla

AMIA – Puppet

Andrada Popa – No time for me

Andreea D Folclor Orchestra – Periniţa mea

Deiona – Call on me

Erin Dăneţ – Bad & cool

Maryliss – Hai Vino

Ocean Drive – Take you home

No Artist – Statues

Steven Roho x Gabriella x Formaţia Albatros – Lele

Theodor Andrei – D.G.T. (Off and on)

A decidere il vincitore sarà unicamente il televoto che sarà aperto durante la diretta della finale. La Romania all’Eurovision 2022 ha chiuso al diciottesimo posto con le sonorità latine di “Llamame” del cantante e ballerino WRS.