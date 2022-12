Benidorm Fest: ascolta le 18 canzoni in corsa per l’Eurovision 2023

Una playlist molto varia, che spazia attraverso vari generi e che ha anche spazio per le sonorità flamenche e per quelle altrettanto tipiche del pop spagnolo. RTVE ha diffuso ufficialmente le 18 canzoni in corsa per il Benidorm Fest, il concorso spagnolo abbinato all’Eurovision 2023.

Una line-up che avevamo già presentato e che si giocherà il posto per la finale del 13 maggio a Liverpool. Il vincitore avrà l’onore e l’onere di provare a migliorare il terzo posto di Chanel e della sua “SloMo” sul palco di Torino.

Nomi noti fra gli autori

Fra gli autori dei brani compare qualche nome noto. Barei, rappresentante spagnola all’Eurovision 2016 firma “Uff!” delle E’Femme mentre l’italo-australiano Tonino Speciale, autore di “Black smoke” di Ann Sophie in gara per la Germania nel 2015 firma “Flamenco” di Aritz Aren come parte di un team internazionale che comprende anche la norvegese Frida Amundsen, nelle radio italiane 11 anni fa con la hit “Closer”, resa celebre dal fatto che fu utilizzato come jingle per una pubblicità.

La cantautrice Natalia, da 20 anni nome consolidato della scena pop spagnola firma il brano delle Twin Melody insieme a Jonathan Geraint Burt, componente dei Meler, anch’essi in gara al Benidorm Fest.

I titoli e gli artisti in gara

Questi i 18 brani in gara, che possono essere ascoltati per intero cliccando a questo link.

Agoney – “Quiero arder”

Alfred García – “Desde que tú estás”

Alice Wonder – “Yo quisiera”

Aritz Aren – “Flamenco”

Blanca Paloma – “Eaea”

E’FEMME – “Uff!”

Famous – “La Lola”

Fusa Nocta – “Mi familia”

José Otero – “Invierno en Marte”

Karmento – “Quiero y duelo”

Megara – “Arcadia”

Meler – “No nos moverán”

Rakky Ripper – “Tracción”

Sharonne – “Aire”

Siderland – “Que esclati tot”

Sofía Martín – “Tuki”

Twin Melody – “Sayonara”

Vicco – “Nochentera”