Eurovision 2023, Lituania: rivelati i partecipanti di “Pabandom is naujo!”

Nel primo pomeriggio, l’emittente della Lituania LRT ha pubblicato i nomi dei trenta partecipanti che prenderanno parte all’edizione 2023 di “Pabandom is naujo!” (ovvero: riproviamoci), che per il quarto anno sceglierà il rappresentante della Lituania all’Eurovision 2023 a Liverpool.

Questi sono i nomi dei partecipanti, con i rispettivi titoli delle canzoni che verranno rivelate nella loro interezza solo in un secondo momento:

Agnė – “New Start” Aistė Pilvelytė – “We’re Not Running” Alen Chicco – “Do You” Antikvariniai Kašpirovskio dantys – “Sėdi ir važiuoji” Baiba – “When the Lights Go Out” Beatrich – “Like a Movie” Donata – “Dreamer” Gabrielius Vagelis – “Šauksmas” Gebrasy – “Saw Your Ghost” Il Senso – “Sparnai” I. T. – “Žinau, tai tu” Joseph June – “Vacuum” Justa Rubežiūtė – “When I’ll Find” Justė Kraujelytė – “Need More Fun” Justin 3 feat. Dj AugustYno – “Not Giving Up” Lina Štalytė – “My Body” Luknė – “Paradise” Mario Junes – “Do What You Do” Matt Len – “Midnight Train” Melona – “Song Of Whispers” Monika Linkytė – “Stay” MoonBee – “Rumor” Multiks – “London” NOY – “Destiny’s Child” Paulina Paukštaitytė – “Let Me Think About Me” Petunija – “Love of my life” Rūta MUR – “So Low” Viktorija Faith – “If You Ever Miss Me” Voldemaras Petersonas – “Things” W.I – “You Can Not”

Tra i nomi troviamo diversi nomi noti dell’airplay lituano, che hanno già partecipato nelle selezioni ed ex rappresentanti. Andando in ordine alfabetico troviamo Aistė Pilvelytė, che dal 1999 al 2020 ha partecipato un totale di dodici volte senza mai vincere ma arrivando al secondo posto in tre occasioni, nel 2008, nel 2010 e nel 2017.

Troviamo anche Alen Chicco, tra i più ascoltati in Lituania che tenterà per la terza volta di rappresentare il Paese baltico all’Eurovision, gli Antikvariniai Kašpirovskio dantys che fondono polka, musica balcanica, post punk e tanto altro, Baiba, Donata, Gabrielius Vagelis (da The Voice of Lithuania, giunto alla sesta partecipazione), Gebrasy al suo terzo tentativo di fila e quarto in cinque anni, Viktorija Faith al secondo tentativo e tanti altri.

L’unica ex rappresentante di questo cast è Monika Linkyte, nome consolidato nella scena musicale e già partecipante alle selezioni del 2010 e del 2013 e poi risultata vincitrice ad Eurovizijos Atranka 2015 con Vaidas Baumila e il brano country “This time”, diciottesimo a Vienna con 30 punti. È stato l’ultimo anno in cui Lituania, Estonia e Lettonia sono stati contemporaneamente in finale, dopo che l’anno prima nessuno dei tre ce l’aveva fatta.

I partecipanti sono stati selezionati dopo aver superato la prima fase di scrematura delle proposte non ammissibili e poi una seconda fase in cui una commissione musicale ha valutato tutte le proposte e scelto i trenta fortunati. Per il secondo anno di fila, LRT finanzierà gli artisti in gara per il perfezionamento del proprio brano e la realizzazione di uno stage ottimale ai fini della selezione.

Gytis Oganauskas, Direttore Generale di LRT, ha espresso positività nei confronti del cast di Pabandom is Naujo 2023:

Monika Liu ha cantato in lituano all’Eurovision 2022 e la Kalush Orchestra hanno vinto cantando in ucraino, entrambi hanno dimostrato che un brano in lingua non è un ostacolo per conquistare il pubblico da casa e le giurie. Nella selezione del 2023 sentiremo lavori eseguiti sia in lituano che in inglese, che provengono da esordienti e da artisti rinomati in patria. Il cast di quest’anno è molto promettente, sarà possibile creare tanto intrattenimento per le serate che verranno, e saremo in grado di mandare un rappresentante all’Eurovision 2023 di cui la Lituania sarà fiera.

Pabandom iš naujo! 2023 sarà articolato in cinque serate, due serate eliminatorie che si terranno il 21 e 28 gennaio, due semifinali da tenersi il 4 e l’11 febbraio e la finale si terrà il 18 febbraio.

La Lituania verso l’Eurovision 2023

La Lituania debutta all’Eurovision nel 1994, con un brano in lituano ed un infausto ultimo posto a zero punti, seguito da anni discontinui fino al 2004, anno di introduzione delle semifinali. Per ben tre volte la Lituania è andata in top 10, l’ultima delle quali nel 2021 con The Roop e il brano “Discoteque” che chiusero all’ottavo posto con 220 punti (e i 12 punti della giuria italiana), ma il miglior risultato resta quello raggiunto nel 2006 con il gruppo LT United ed il brano “We are the winners”, che chiuse al sesto posto con 162 punti ed un 12 dall’Irlanda (che ha più volte premiato la Lituania anche a seguito di una consistente diaspora).

All’Eurovision 2022 la Lituania ha cantato per la prima volta dal 1994 in lingua nazionale, con la voce e la sensualità di Monika Liubinaite, in arte Monika Liu. Il brano “Sentimentai”, inizialmente passato un po’ in sordina, brilla a Torino passando in finale e chiudendo al quattordicesimo posto con 128 punti.

Piccola curiosità, dal 2016 ogni volta che è andata in finale la Lituania non ha mai preso meno di 90 punti al televoto, e ad oggi è l’unica Repubblica baltica a non aver mai vinto, sarà l’Eurovision 2023 l’edizione che vedrà prima storica vittoria della Lituania?