Sanremo 2023: Black Eyed Peas ospiti speciali della seconda serata

Colpo di proporzioni enormi, quello che Amadeus piazza in quota ospiti internazionali al Festival di Sanremo e annuncia, insieme ai diretti interessati, al TG1 delle 13:30.

Black Eyed Peas a Sanremo: un colpo d’autore di Amadeus

Ad approdare sul palco del Teatro Ariston, nel corso della seconda serata, saranno infatti i Black Eyed Peas, già ora leggende dell’hip hop, il genere che li ha resi famosi nel mondo fin dall’inizio della loro carriera datato 1995.

L’approdo di will.i.am, apl.de.ap, Taboo e J. Rey Soul in Liguria ricorda molto da vicino tutta la grande serie degli ospiti di fama mondiale spesso giunti al Festival negli Anni ’80 e ’90, a volte anche con presentazioni di canzoni in esclusiva assoluta. Per loro si tratterà della seconda apparizione come ospiti al Festival dopo quella del 2004, quando però la componente femminile era Fergie, poi divenuta solista.

Black Eyed Peas: frammenti di carriera

I Black Eyed Peas, nella loro carriera, hanno ricevuto una quantità di premi, riconoscimenti e certificazioni che avrebbe bisogno di tre ore per l’elenco completo.

Tra questi, si ricordano:

sei Grammy Awards tra il 2005 e il 2010

otto American Music Awards nello stesso periodo

due Billboard Music Awards nel 2003 e 2011

quattro Billboard Music Awards equamente divisi tra 2009 e 2021

Inoltre, sono cinque i singoli che si sono issati fino al primo posto delle charts britanniche, tutti tra il 2005 e il 2010 e per una o due settimane. Il trittico del 2009 “Boom Boom Pow“-“I gotta feeling“-“Imma be” ha colto anche la vetta delle classifiche negli USA.

In Italia, ad essere arrivate al numero 1 delle classifiche sono queste canzoni:

Dopo i quattro anni senza notizie discografiche, dal 2011 al 2015, il grande rilancio è arrivato con “Ritmo (Bad boys for life)” insieme a J Balvin, seguita da “Mamamcita” (con Ozuna e l’attuale turnista J Rey Soul), “Girl like me” (con Shakira) e “Don’t you worry” (con Shakira e David Guetta).

La seconda serata del Festival di Sanremo, quella di martedì 8 febbraio, sarà caratterizzata dalla co-conduzione di Francesca Fagnani e da altri due ospiti già annunciati, Al Bano e Massimo Ranieri. Si esibirà anche la seconda metà dei 28 artisti in gara per la vittoria finale e per un posto all’Eurovision Song Contest 2023 di Liverpool (9-11-13 maggio).