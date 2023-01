Eurovision 2023: Sunstroke Project e altri nomi noti in corsa per rappresentare la Moldavia

Si sono tenute quest’oggi le audizioni che hanno determinato i 10 finalisti dell’Etapa Naţională, la selezione con cui la Moldavia eleggerà il proprio rappresentante all’Eurovision 2023, di scena a Liverpool il 9, 11 e 13 maggio. Un totale di 60 canzoni sono state sottoposte alla TRM, l’emittente nazionale moldava, che ne ha selezionato 30 per le audizioni. L’ulteriore scrematura di oggi ha eletto i 10 finalisti ovvero:

Sunstroke Project – “Yummy Mommy”

Pasha Parfeny – “Soarele şi luna”

Donia – “Red Zone”

Aliona Moon – “Du-mă”

OL – “Why You Play It Cool”

Surorile Osoianu – “Bade, bădişor, bădiţă”

NÖRDIKA – “Damn and Down”

Victor Gulic – “Let’s Dance”

COSMINA – “Indestructible”

Corina Ivanov – “When Love’s Real”

Fra tutti loro si possono annoverare diversi volti che hanno già preso parte all’Eurovision Song Contest in rappresentanza proprio della Moldavia. I più noti sono sicuramente i Sunstroke Project, di cui fa parte il sassofonista Sergey Stepanov, conosciuto anche come “Epic Sax Guy”.

I Sunstroke Project hanno rappresentato la Moldavia per ben due volte: nel 2010, insieme a Olia Tira, con il brano “Run Away” (ventiduesimi in finale), e nel 2017 a Kyiv con “Hey Mamma”. Qui ottennero addirittura il terzo posto, nonché il miglior risultato della Moldavia nella storia dell’Eurovision Song Contest.

Ma non solo Sunstroke Project, anche Pasha Parfeni, con “Lautar”, e Aliona Moon, con “O Mie”, hanno preso già parte alla kermesse musicale più importante d’Europa rispettivamente nel 2012 e nel 2013 ed entrambi si sono classificati all’undicesimo posto, a ridosso della famigerata top 10.

Non rimane che attendere, dunque, la finale dell’Etapa Naţională per conoscere chi rappresenterà la Moldavia all’Eurovision 2023. Non è stata ancora fissata la data della finale, ma si sa per certo che si terrà in un’unica serata fra il 25 febbraio e il 5 marzo. La probabilità di vedere il ritorno di una star eurovisiva sul palco della M&S Bank Arena di Liverpool rimane comunque molto alta.

La Moldavia verso l’Eurovision 2023

La Moldavia ha debuttato all’Eurovision Song Contest nel 2005 e da allora ha partecipato ininterrottamente. Ha conquistato la finale per 12 volte su 17 e guadagnato 5 top 10. Non ha mai vinto e ospitato la competizione e il miglior risultato è da attribuire proprio ai citati Sunstroke Project. Lo scorso anno, a Torino, la band Zdob și Zdub insieme agli Advahov Brothers hanno ottenuto per la Moldavia un ottimo settimo posto nella classifica finale e il secondo posto al televoto.