Selezioni nazionali Eurovision 2023: line-up di finale in Norvegia e semifinali in Lituania

Non solo Moldavia, da stasera anche la Norvegia – dopo la terza e ultima semifinale – conosce i suoi 9 papabili rappresentanti all’Eurovision Song Contest 2023 di Liverpool. Similmente, in Lituania si è chiusa la prima fase eliminatoria del Pabandom Iš Naujo! 2023 e si è completato il quadro dei 20 semifinalisti del concorso.

I nomi più affermati dei rispettivi paesi hanno superato il turno ma non sono mancate sorprese, soprattutto in Norvegia. Andiamo dunque a riepilogare i risultati di questo sabato sera.

Norvegia – MGP 2023 – Semifinale 3

Il colpo di scena più inaspettato arriva dal Melodi Grand Prix norvegese dove una delle favorite della vigilia, Maria Celin con la sua “Freya“, non è riuscita a passare il turno. Ultima semifinale che invece sorride alla drag-queen Skrellex (nome d’arte di Kai Thomas Larsen), alla debuttante Eline Thorp e all’ex-partecipante di “X Factor Norway” Atle Pettersen.

Di seguito i risultati della terza semifinale:

Skrellex – “Love again” – Qualificata

– “Love again” – Eline Thorp – “Not meant to be” – Qualificata

– “Not meant to be” – Atle Pettersen – “Masterpiece” – Qualificato

– “Masterpiece” – Akuvi – “Triumph” – Eliminata

– “Triumph” – Tiril Beisland – “Break it” – Eliminata

– “Break it” – Stig Van Eijk – “Someday” – Eliminato

– “Someday” – Maria Celin – “Freya” – Eliminata

Conseguentemente, ecco i 9 finalisti del MGP 2023 che, sabato 4 febbraio, si contenderanno il titolo e la possibilità di rappresentare la Norvegia all’Eurovision Song Contest 2023. Tra loro, lo ricordiamo, c’è l’italiana Alessandra Mele:

Alessandra Mele — “Queen of Kings”

— “Queen of Kings” Umami Tsunami — “Geronimo”

— “Geronimo” Ulrikke — “Honestly”

— “Honestly” Jone – “Ekko inni meg” (L’eco dentro di me)

– “Ekko inni meg” (L’eco dentro di me) Swing’it – “Prohibition”

– “Prohibition” Elsie Bay – “Love you in a dream”

– “Love you in a dream” Skrellex – “Love again”

– “Love again” Eline Thorp – “Not meant to be”

– “Not meant to be” Atle Pettersen – “Masterpiece”

Lituania – Pabandom Iš Naujo! 2023 – Eliminatoria 2

Si chiude la prima fase del concorso nazionale lituano: proseguono nella loro avventura verso Liverpool sia l’ex-rappresentante eurovisiva Monika Linkyte (Vienna 2015) che due artisti che hanno sfiorato la vittoria in passato come Gebrasy (secondo nel 2021) e il gruppo Antikvariniai Kašpirovskio Dantys (terzi nel 2019).

Su 15 artisti in gara solo i primi 10 hanno staccato il pass per le semifinali, in programma sabato 4 e 11 febbraio. I concorrenti sono stati votati da giuria e televoto, entrambi con peso del 50% sul risultato finale.

Di seguito la classifica della serata (voto giuria + voto pubblico):

I 10 artisti scelti stasera si uniscono così ai 10 che hanno superato la puntata di sabato scorso, vinta da Rūta Mur con “So low”. I running-order delle semifinali saranno svelati in un secondo momento anche se è chiaro che, per l’unanimità dei pareri espressi da giuria e televoto, dovrebbero essere il già citato Rūta Mur e Beatrich a contendersi la vittoria finale.