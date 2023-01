Sanremo 2023: annunciati Peppino di Capri e Gino Paoli come superospiti

Amadeus, conduttore e direttore artistico di Sanremo 2023, ha annunciato due nuovi superospiti che si esibiranno sul palco dell’Ariston rispettivamente nelle serate di giovedì e sabato: parliamo di Peppino di Capri e Gino Paoli.

L’annuncio, arrivato al TG1 delle 13.30, è stato registrato sulla walk of fame di via Matteotti a Sanremo, dove Amadeus si è fermato per mostrare le targhe dei vincitori del Festival della Canzone Italiana.

Peppino di Capri infatti, tra le numerose partecipazioni al Festival di Sanremo (ben 15, l’ultima fu nel 2005 con il brano “La panchina”), conta due vittorie: una nel 1973 con il brano “Un grande amore e niente più” e una nel 1976 con “Non lo faccio più”. Ricordiamo inoltre la sua partecipazione all’Eurovision Song Contest 1991, che si svolse a Roma, dove chiuse al settimo posto con il brano “Comm’è ddoce ‘o mare”. Il cantautore caprese sarà all’Ariston nella serata di giovedì.

Per Gino Paoli invece ha partecipato al Festival in cinque occasioni: nel 1961 con “Un uomo vivo”, nel 1964 con “Ieri ho incontrato mia madre”, nel 1966 con “La carta vincente”, nel 1989 con “Questa volta no” e nel 2002 con “Un altro amore”.

Ricordiamo anche la sua partecipazione nel 2009, in qualità di ospite nella serata dei duetti, duettando con Malika Ayane sulle note del brano “Come foglie”, che segnò l’esordio della cantante milanese davanti al grande pubblico. Il cantautore sarà sul palcoscenico sanremese nella serata di sabato, la serata finale del Festival.

Due superospiti che di fatto hanno scritto la storia della musica italiana e che, nella 73. edizione del Festival della Canzone Italiana, calcheranno il palco del Teatro Ariston di Sanremo nelle serate di giovedì e sabato celebrando la loro lunga e straordinaria carriera.