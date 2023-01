Eurovision 2023: la Grecia sceglie Victor Vernicos per Liverpool

Annuncio a sorpresa della Grecia nel tg della sera dell’ERT. Sarà Victor Vernicos il rappresentante ellenico a Liverpool, con la canzone “What they say” (ancora da rilasciare).

La sua partecipazione è già storica, perché si tratta del più giovane portacolori del Paese della storia eurovisiva: ha 16 anni. Il pezzo, però, ha un importante pregio: è stato scritto dallo stesso artista in gara nella sua interezza.

Victor Vernicos a Liverpool: il profilo e la scelta

Nato ad Atene, Victor Vernicos è stato scelto da un lungo processo di selezione che potremmo definire interna-esterna, con un potere di voto del 49,4% per le giurie e del 50,6% per il un campione di 70 persone idealmente rappresentative del voto popolare.

Vernicos ha prevalso su “Liar” di Melissa Mantzoukis, che secondo fonti citate da eurovisionfun.com sarebbe stata la preferita del voto dei rappresentanti del pubblico, e su “Shout out” di Antonia Kaouri e Maria Maragkou, che invece avrebbe prevalso nella votazione delle giurie. In breve, Victor Vernicos è il terzo litigante che gode.

Le canzoni sono state valutate da un comitato di cui hanno fatto parte il compositore Dimitris Papadimitriou, la commentatrice dell’Eurovision Maria Kozakou, il direttore radiofonico dell’ERT Fotis Apergis, i produttori musicali Petros Adam e Yannis Petridis, il capo della sezione dedicata alla programmazione giovanile ERT Konstantinos Bourounis e il giornalista e produttore musicale Leonidas Antonopoulos.

Victor Vernicos è artista di scuderia Panik Records, senza ombra di dubbio la più potente fra le indipendenti nel panorama musicale di lingua greca. Nelle sue parole, la canzone si caratterizza per essere una ballata atmosferica, festosa, anche se il tema della sua partecipazione riguarda l’ansia umana.

Il giovane artista ha iniziato con il pianoforte a 4 anni, con il canto a 8, con la chitarra a 10. Ha rilasciato la sua prima canzone nel 2021. Nei fatti, è alla sua prima esperienza su un grande palcoscenico, e che debutto: sul palco più importante d’Europa. Attualmente Nina Lotsari sta curandone la voce e la presenza scenica.

Grecia all’Eurovision Song Contest

La Grecia ha vinto una volta l’Eurovision Song Contest, nel 2005 con “My number one” di Helena Paparizou. Nel 2022 Amanda Georgiadi Tenfjord ha terminato all’ottavo posto (215 punti) con l’intensa “Die together“. Il Paese ellenico manca il podio dal 2008 (Kalomira con “Secret combination“).