Sanremo 2023: ecco cover e abbinamenti della quarta serata

Questa mattina, durante “Viva Rai2” di Fiorello, Amadeus ha rilasciato abbinamenti e cover per la quarta serata del Festival di Sanremo 2023.

Si tratterà di un autentico viaggio in musica che, per quanto noto, va dal 1967 fino almeno al 2009: i 28 artisti in gara si esibiranno nella quarta serata insieme ai relativi ospiti che li accompagneranno sul palco.

Sanremo 2023: cover e abbinamenti

Queste le cover che vedremo a Sanremo 2023:

Contraddizioni e storie

Com’è possibile notare, ritorna in maniera più forte che mai la contraddizione legata ad alcuni artisti che portano canzoni della loro stessa discografia, rendendosi così protagonisti di una sorta di auto-coverizzazione. Scena, questa, già vista con Patty Pravo nel 2016 e con Gianni Morandi (e Jovanotti, che era peraltro ospite) nel 2022.

Diverse le canzoni che hanno partecipato al Festival di Sanremo. “Luce (Tramonti a nord est)” ha vinto nel 2001 con “Di sole e d’azzurro” seconda, “Oggi sono io” è la vincitrice dei Giovani nel 1999, “Un’emozione da poco” fu seconda nel 1978, “La forza della vita” terza nel 1992.

E poi ancora “Cinque giorni” fu quinta nel 1994 al pari di “Sarà perché ti amo” nel 1981, “Salirò” quattordicesima nel 2002 e “Destinazione Paradiso” sesta tra le Nuove Proposte nel 1995. Il tutto senza dimenticare eventuali presenze di altri conosciuti pezzi all’interno dei medley.

Alcune canzoni hanno storie particolari, come “American woman” che fu incisa dai The Guess Who, ma la fama l’ha raggiunta con Lenny Kravitz. “La fine”, invece, è in origine di Nesli, ma l’ha fatta rivivere Tiziano Ferro due anni dopo.

Oltre ai già noti Marco Mengoni e Anna Oxa, sale sul palco di Sanremo 2023 anche un’altra ex rappresentante dell’Italia all’Eurovision Song Contest: Emma, che chiuse al 21° posto con “La mia città” l’edizione 2014.

La quarta serata di Sanremo 2023

La serata delle cover fa media con la classifica generale. La votazione è suddivisa tra televoto (34%), giuria demoscopica (33%) e giuria della sala stampa (33%). Oltre al ruolo di presentatore di Amadeus con Gianni Morandi, ci sarà la co-conduzione di Chiara Francini.