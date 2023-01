Eurovision 2022: boom economico per Torino! 100 milioni di ricaduta, 55.000 turisti

Ancora una volta l’Eurovision è volano per l’economia. Con buona pace dei soloni che per anni hanno continuato ad affermare il contrario, l’edizione di Torino, l’Eurovision Song Contest 2022, conferma ulteriormente questo aspetto.

Già l’osservatorio turistico regionale aveva dato la notizia di una crescita del 18% di turisti nel periodo eurovisivo, ora la Camera di Commercio di Torino ha fornito i dati ufficiali: 100 milioni di ricaduta economica, dei quali 23 sull’indotto turistico e 66 come valore equivalente ad una campagna pubblicitaria internazionale.

Dati che fra l’altro arrivano mentre il sindaco Stefano Lorusso si appresta stasera a consegnare le chiavi dell’Eurovision al suo omologo di Liverpool nella cerimonia di sorteggio delle semifinali.

Il presidente della Regione Piemonte – Alberto Cirio – commenta così:

Questi dati sulle ricadute che l’Eurovision ha avuto sono la dimostrazione pratica del perché scegliamo di investire sui grandi eventi come motore di turismo ed economia e come strumento per promuovere la bellezza e l’eccellenza del nostro territorio. Sarebbe stata necessaria una campagna di comunicazione da decine di milioni di euro per ottenere una copertura mediatica come quella che l’Eurovision ha portato al Piemonte e lo dimostra il fatto che per avere visibilità durante l’evento di Torino altri Paesi hanno acquistato spazi promozionali. Questi numeri, poi, sono solo una parte della ricaduta che manifestazioni come Eurovision, ma anche le Atp, il Giro d’Italia, il Tour de France, offrono. Perché accanto all’impatto nell’immediato ci sono anche i risultati che si manifestano nel tempo, frutto del passaparola e della forza di una destinazione che entra nell’immaginario del pubblico internazionale.

Il presidente della Camera di Commercio di Torino Dario Gallina, ha invece commentato in questo video.

Presenze Eurovision 2022

Sono state complessivamente 63.000 le persone che hanno assistito ai 9 eventi live, con 220.000 che hanno seguito le ore di spettacolo all’Eurovillage al Parco del Valentino. Le presenze “nette”, calcolate sottraendo chi ha assistito a tutti gli show, i biglietti omaggio e quelli degli sponsor e le delegazioni sono state 128.000.

Delle 58.000 presenze da fuori Torino nella settimana eurovisiva, 55.000 sono giunte per l’Eurovision 2023, dei quali quasi 25.000 dall’estero, in particolare da Spagna, Regno Unito, Germania e Francia.

Il tratto più significativo è la giovane età del pubblico, con il 75,6% fra i 18 e i 35 anni. Fra gli italiani, 70.108 da Torino e provincia, 6.435 dal resto del Piemonte, 27.025 dal resto d’Italia e 24.682 dall’Estero.

Per quanto riguarda i turisti, il 52% era presente a Torino per la prima volta. In generale molto alto il livello di apprezzamento registrato sia per gli spettacoli visti sia per la città come meta turistica. Il 59% ha dichiarato di essere intenzionato a visitare di nuovo la città in futuro.

La spesa dei turisti

Tra i 55.000 turisti giunti a Torino per l’Eurovision, particolarmente alta la percentuale di escursionisti senza pernottamento (28,3%) mentre valgono il 7,1% i turisti che hanno trovato ospitalità presso parenti e amici. Tra chi ha dormito presso le strutture cittadine, l’extra-alberghiero (con il 41,3% dei pernottamenti), supera l’ospitalità in hotel (23,3%).

Nel complesso la spesa totale dei turisti sul territorio si stima pari a 11 milioni di euro, che rappresentano l’impatto diretto dell’evento.

Nel dettaglio, i 15.652 escursionisti (età media 27 anni) hanno speso 338.000 euro; le persone ospitate da amici e parenti (3.298, età media 24 anni) hanno speso 160.000 euro; chi è stato nelle strutture extra-alberghiere (22.847, età media 27 ani) ha speso 6 milioni; mentre da chi è stato in hotel (12.894, età media 28 anni) 4,4 milioni di euro.

Impatto indiretto

La spesa diretta attiva ulteriori settori dell’economia. Le imprese “in prima linea” – quelle che assorbono direttamente la spesa aggiuntiva dei turisti e degli organizzatori – acquistano input intermedi (beni, forniture, servizi) per soddisfare la nuova domanda, con ripercussioni positive sull’intera economia del territorio: questo livello viene definito impatto indiretto.

A fronte di un’iniezione di risorse pari a 11 milioni di euro, si stimano – secondo i parametri di studi similari – effetti indiretti attorno ai 7,8 milioni di euro.

Impatto indotto

Un ulteriore moltiplicatore calcola gli effetti della crescita dei consumi dovuta alla variazione dei redditi, consentendo di stimare l’impatto indotto. Le famiglie residenti, infatti, ricevono un reddito in cambio dell’input che forniscono al sistema produttivo (lavoro) e il reddito viene poi speso parzialmente per nuovi consumi. La stima, in questo caso, è di 4 milioni di euro.

Sommando questa cifra agli effetti diretti e indotti si arriva a stimare un impatto economico totale pari a 22,8 milioni di euro: ogni euro speso dai turisti ha quindi generato complessivamente sul territorio di Torino 2 euro e 8 centesimi.

Impatto mediatico

Anche la portata mediatica è stata notevole. Le tre serate trasmesse in televisione hanno coinvolto 161 milioni di persone in 34 paesi, toccando il 56,7% di share in occasione della finale, mentre i contenuti pubblicati sul canale YouTube sono stati visualizzati 74 milioni di volte (EBU – Media Intelligence Service, 2022).

Solamente in Italia sono stati pubblicati oltre 9.000 articoli (1.492 su stampa e 7.801 su web) per un valore pubblicitario equivalente (AVE) stimato in 66 milioni di euro.

Tra le uscite di stampa e sul web il reach totale, ovvero il numero di lettori complessivi, è stimato in 429 milioni di persone, cui si aggiunge l’importante impatto comunicativo sui canali social istituzionali della manifestazione e non solo.