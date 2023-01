Eurovision 2023: a rappresentare l’Austria Teya e Salena

Mattina di scelta per l’Austria in chiave Eurovision 2023. Sulle frequenze radiofoniche di Ö3-Wecker, infatti, sono state rivelate le due rappresentanti austriache che ritroveremo a Liverpool: Teya e Salena.

Si tratta della prima assoluta di un duetto al femminile per il Paese. Non c’è ancora la canzone, che verrà rilasciata l’8 marzo. La data non è un caso, essendo il giorno internazionale delle donne.

Eurovision 2023: il profilo di Teya e Salena

Le due portacolori austriache si sono conosciute durante durante il casting del popolare Starmania, talent show che ha visto passare nei propri ranghi, tra gli altri, Nadine Beiler (2011) e Conchita Wurst (2014, vincitrice) con il vero nome Tom Neuwirth, Daniel Kajmakoski (Macedonia, al tempo non ancora del Nord, 2015) e la popolare Christina Stürmer. Da allora Teya e Salena fanno musica sia separatamente che in coppia.

Tanto l’una quanto l’altra hanno già tentato di arrivare all’Eurovision in passato. Teya, nome d’arte di Teodora Spiric (20 anni), viennese di origini serbe, ci ha provato in entrambi i Paesi nel 2020, mentre Selina Maria Edbauer (22 anni), ovvero Salena, anche lei di Vienna, è già stata in corsa nella selezione interna austriaca del 2019.

Così si esprime Teya dalle prime parole rilasciate a eurovision.tv:

Già da bambina volevo andare all’Eurovision Song Contest perché rappresenta l’idea che anche i grandi sogni possono diventare veri, non importa chi tu sia e da dove venga. Non vedo davvero l’ora di essere su quel palco! Solo allora la me che aveva sette anni crederà che tutto questo sia vero.

Queste invece le parole di Salena:

Il mio più grande sogno dell’infanzia sta diventando realtà. Allora guardai Conchita sul palco e dissi ai miei genitori che quello era esattamente ciò che volevo, un enorme palco e persone che sentivano la musica come la sento io. Da allora ho lavorato moltissimo su me stessa e sul mio modo di cantare. Per me, l’Eurovision Song Contest significa diversità ed è un posto per persone con visioni e sogni come ne abbiamo noi due. Nel momento in cui saremo tutte e due sul palco, cantando i primi versi e realizzando che ci stanno guardando in milioni, è probabilmente quello che non vedo l’ora arrivi. È quando il sogno diventa realtà.

L’Austria all’Eurovision

L’Austria partecipa all’Eurovision fin dal 1957, anche se ha attraversato occasionali periodi di assenza. Nel 2022 Lum!x e la vocalist Pia Maria si sono esibiti al Pala Olimpico di Torino, nella prima semifinale, con “Halo”, chiudendola al 15° posto e dunque senza ingresso nell’ultimo atto.

Due le vittorie: oltre a quella di Conchita Wurst con “Rise like a phoenix” c’è anche quella di Udo Jürgens nel 1966 con “Merci, chérie“. C’è anche un terzo podio, quello di Cesár Sampson nel 2018 con “Nobody but you“.