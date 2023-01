Eurovision 2023: oggi sorteggio delle semifinali (anche su RaiPlay)

Si svolgerà oggi il sorteggio delle semifinali dell’Eurovision Song Contest 2023 di Liverpool (del 9 e 11 maggio).

La cerimonia godrà di un’inedita cornice serale, dal momento che si terrà alle ore 20 italiane, le 19 in territorio britannico. Si svolgerà alla St. George’s Hall, un luogo particolarmente iconico della città.

Non ci sarà però soltanto l’allocazione dei 31 Paesi semifinalisti dell’Eurovision 2023 in ciascuna delle due semifinali, ma verrà anche deciso in quale serata i sei Paesi già finalisti (Italia, Spagna, Regno Unito, Francia, Germania – Big 5 – e Ucraina – vincitrice del 2022) voteranno.

E c’è anche un altro momento importante che vedremo, corrispondente alla vera conclusione del viaggio italiano dell’Eurovision 2022: il passaggio di consegne delle chiavi eurovisive dalle mani del sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, alla sua corrispettiva di Liverpool, Joanne Anderson (che, paradossalmente, lascerà la carica nel prossimo maggio).

A questo proposito si è espressa Rosanna Purchia, assessore alla cultura di Torino:

Lo scambio delle chiavi simbolo dell’Eurovision Song Contest tra il nostro sindaco e la prima cittadina di Liverpool, rappresenta appieno lo spirito della rassegna, che è anche quello di unire i paesi europei attraverso la musica, favorendo un reciproco e fecondo scambio culturale. La città dei Beatles – che abbracciano quattro generazioni passate e future nel nome della musica – ha uno splendido museo dedicato alla band e sono certa che il nostro sindaco, adesso a Liverpool, potrebbe regalarci la grande opportunità di ospitare a Torino una mostra che renda omaggio alla beat generation. I numeri della rassegna restituiscono l’immagine di una città attrattiva e capace di emozionare i visitatori, il fatto che più del 70% dei turisti abbia visitato almeno uno dei nostri musei non può che confermare la qualità della nostra offerta museale, così come i 25.000 download della guida Torino Pocket Lonely Planet denotano un grande interesse per la nostra Torino.

Il sorteggio delle semifinali, come di consueto, sarà visibile sul canale YouTube dell’Eurovision. Ma c’è anche una succosa novità per gli appassionati italiani: verrà irradiato anche da RaiPlay 1. Per la prima volta la Rai si occupa di tale cerimonia in un Paese che non è l’Italia. Nel Regno Unito la trasmissione sarà ad opera di BBC Two o, alternativamente, in streaming su BBC iPlayer.

A presentare il sorteggio sono AJ Odudu e Rylan.

Il Regno Unito ospita l’Eurovision dopo il secondo posto di Sam Ryder con “Space Man” al Pala Olimpico di Torino; l’Ucraina, vincitrice con “Stefania” della Kalush Orchestra, non ha potuto ospitare a causa degli eventi tuttora in corso legati alla guerra mossa dalla Russia.