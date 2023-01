Eurovision 2023 – United By Music: tutto quello che c’è da sapere su logo e slogan dell’evento

Dopo le immagini della giornata di ieri, oggi è stata svelata in maniera completa la combinazione logo-slogan dell’Eurovision 2023 di Liverpool (9-11-13 maggio).

United By Music

Lo slogan “United By Music” è un riferimento alla collaborazione in essere tra Regno Unito, Ucraina e Liverpool per far sì che l’edizione numero 67 del concorso sia ricordata su due piani. Il primo, raggiungere un’audience globale attraverso il potere che ha la musica di unire comunità. Il secondo si riallaccia alle origini dell’Eurovision, che fu creato proprio per unire attraverso le note.

Il logo è stato ispirato dai colori dei due Paesi coinvolti, l’Ucraina vincitrice del 2022 e il Regno Unito che ospita in sua vece. Il tema grafico è ispirato all’effetto elettrocardiogramma, che produce una sequenza di cuori: ognuno risponde al ritmo e al suono, come a voler illustrare il battito collettivo di partecipanti e spettatori.

We are all United By Music 💛 #Eurovision2023 pic.twitter.com/HIGWOFZFP6 — Eurovision Song Contest (@Eurovision) January 31, 2023

Il carattere tipografico utilizzato è il Penny Lane: deriva quelli che venivano utilizzati nel secolo scorso sulle strade di Liverpool. Ma, idealmente, “Penny Lane” è anche una celebre canzone dei Beatles, scritta da Paul McCartney benché accreditata anche a John Lennon (del resto, quella zona di Liverpool è stata parte fondamentale della loro infanzia).

Il lavoro artistico è frutto di una collaborazione tra l’agenzia Superunion nel Regno Unito e lo studio creativo ucraino Starlight Creative.

Le dichiarazioni

Così Martin Green, Managing Director dell’Eurovision 2023:

L’Eurovision Song Contest 2023 sarà un evento davvero speciale, e il look creativo è una grande parte della creazione di questa magia. L’identità visuale di quest’anno riassume perfettamente la magnifica partnership attraverso il concorso e, cosa ancora più importante, la capacità della musica di riunire persone insieme attraverso il mondo.

Queste le dichiarazioni dell’Executive Creative Director della Superunion, Stuart Radford, e della Creative Director Katherina Tudball:

Siamo onorati di poter creare l’identità visuale del 67° Eurovision Song Contest in partnership con l’agenzia ucraina Starlight e la BBC. Per il tema di quest’anno, United By Music, la nostra soluzione è stata ispirata da una ricerca che ha mostrato come, attraverso l’esperienza della musica dal vivo insieme, i cuori umani si sincronizzino per battere all’unisono. Questo ci ha portato al concetto creativo di 160 milioni di cuori che battono come uno solo, un’idea che cattura lo spirito universale dell’Eurovision.

Infine, Olena Martynova, CEO di Starlight Creative:

La creatività e la musica hanno entrambe il potere di unire e ispirare. Siamo molto orgogliosi di essere parte del concetto creativo per un così importante evento musicale quando, più che mai, dobbiamo essere uniti come comunità globale. Per Starlight questa è un’opportunità di rappresentare l’Ucraina su un palco internazionale, mostrare la nostra abilità creativa e musicale, creare qualcosa che onori la nostra forza e il potere dell’unità.

Vedremo per la prima volta in azione il nuovo concetto grafico all’interno del sorteggio delle semifinali odierno. Si notano subito alcuni dettagli: l’attenzione a includere i colori dell’Ucraina all’interno di un’edizione ospitata in Gran Bretagna. Forse dalla BBC ci si aspettava qualcosina di più, ma i commenti li lasciamo a lettori e fan.