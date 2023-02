Benidorm Fest 2023: primi finalisti Agoney, Fusa Nocta, Megara e Alice Wonder

Conclusa la prima finale del Benidorm Fest, la manifestazione che assegna il biglietto spagnolo per l’Eurovision 2023, in programma dal 9 al 14 Maggio prossimi a Liverpool, nel Regno Unito. Vi hanno preso parte nove canzoni, con quattro posti per la finale di sabato 4 febbraio. Padrona di casa una scintillante Monica Naranjo, una delle grandi dive della musica spagnola, che ha aperto lo show con un’esibizione incappucciata al termine della quale ha svelato il nuovo look biondo.

A giudicare gli artisti come sempre, il televoto (con peso del 25 percento), una giuria demoscopica composta da un campione della popolazione spagnola di 350 individui selezionato con criteri statistici (peso del 25 percento) ed una giuria professionale (50 percento)

Nella giuria c’è anche un rappresentante italiano, ovvero l’ex capodelegazione Nicola Caligiore. Con lui Nina (rappresentante spagnola nel 1989 come “Nacida para amar”) in qualità di presidente; Josè Juan Santana, presidente di Ogae Spain e autore anche di alcuni brani eurovisivi (fra i quali “The social network song” di Valentina Monetta, San Marino 2012); la conduttrice radio-tv Irene Valiente; Tal Eshkoli, capodelegazione di Israele; Katrina Leskanich, ex leader di Kathrina and The Waves, ultimi vincitori britannici dell’Eurovision nel 1997 con “Love shine a light”; William Lee Adams, giornalista e blogger, fondatore di Wiwibloggs; Christer Bjorkman, ex partecipante eurovisivo (nel 1992) e già capo del Melodifestivalen e di diversi Eurovision.

Il voto delle giurie, del televoto e della demoscopica

I giurati hanno così votato (singolarmente, ma il voto è stato comunicato complessivo): Agoney 86 punti; Alice Wonder 79 punti; Fusa Nocta 65 punti; Megara 51 punti; Aritz 50 punti; Sharonne 45 punti; Meler 29 punti; Twin Melody 29 punti; Sofia Martin 22 punti.

La giuria demoscopica ha invece così votato: Meler 40; Agoney 35; Megara 30; Twin Melody 28; Fusa Nocta 25; Aritz 22; Sharonne 20; Alice Wonder 15; Sofia Martin 13.

Il televoto, infine, ha assegnato i seguenti punti: Agoney 40; Aritz 35; Megara 30; Fusa Nocta 28; Alice Wonder 25; Sharonne 22; Twin Melody 20; Meler 15; Sofia Martin 13.

Ai Meler, fra più noti in gara, non è bastata la vittoria alla giuria demoscopica. Grande eliminato un altro dei favoriti, il ballerino Aritz, mentre Alice Wonder, la proposta migliore è seconda ma lontanissima da Agoney, vincitore assoluto di serata, che è l’altro nome molto noto, essendo recente vincitore di Tu cara me suena, il format originale di “Tale e quale show”.

La demoscopica mette ai primi due posti gli artisti più noti, perchè come sempre premia quelli che si conoscono di più mentre il televoto ha premiato ancora il più celebre, seguito da un altro nome noto a livello televisivo, Aritz, mentre a sorpresa penalizza i Meler che pure sono nell’airplay nazionale.

Il post punk crossover dei Megara ce la fa ma soffre più del dovuto, penalizzato da una giuria molto orientata sul pop. L’eliminazione della drag queen Sharonne, al suo secondo tentativo vent’anni dopo il primo, ha deluso molti fan spagnoli, ma i risultati certificano una sconfitta piuttosto netta per la performer.

Le canzoni qualificate e quelle escluse

Hanno superato il turno, qualificandosi per la finale di sabato 4 febbraio:

Agoney con “Quiero arder” 161 punti

Alice Wonder con “Yo quisiera” 119

Fusa Nocta con “Mi Familia” 118

Megara con “Arcadia” 111

Eliminate invece le seguenti canzoni:

Aritz Aren con “Flamenco” 107 punti

Sharonne con “Aire” 87

Meler con “No nos moverán” 84

Twin Melody con “Sayonara” 77

Sofía Martín con “TUKI“48

La seconda semifinale del Benidorm Fest

Giovedì 2 Febbraio, alle 22.50 italiane, sempre in diretta su RTVE La 1 (e in streaming) andrà in scena la seconda semifinale, con altri 9 artisti che si disputeranno altri 4 posti, con le stesse modalità di voto.

Saranno in gara:

Alfred Garcia con “Desde que tu estas”

Blanca Paloma con “Eaea”

E’Femme con “Uff!”

Famous con “La lola”

Josè Otero con “Inviernos en Marte”

Karmento con “Quiero y duelo”

Rakky Ripper con “Tracciòn”

Siderland con “Que esclati tot”

Vicco con “Nochentera”