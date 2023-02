Sanremo 2023, i Depeche Mode saranno ospiti nella serata finale

Amadeus, conduttore e direttore artistico di Sanremo 2023, ha fatto un nuovo annuncio nel corso del TG1 delle 20 annunciando dei superospiti internazionali che si esibiranno nel corso della serata finale: i Depeche Mode.

La band britannica, che ha scritto la storia della musica rock elettronica e della new wave, sarà a Sanremo per la quarta volta dopo le partecipazioni da ospiti nel 1986, nel 1989 e nel 1990, per la prima volta con la formazione a due componenti con Dave Gahan e Martin Gore, dopo la scomparsa di Andy Fletcher nel 2022.

I Depeche Mode non hanno bisogno di presentazione, la loro musica suona ininterrottamente dal 1980 e brani come “Personal Jesus”, “Enjoy the silence” e “Just can’t get enough” sono tutt’ora ascoltati da diverse generazioni di pubblico.

La rivista musicale britannica Q li ha definiti “la band elettronica più popolare e longeva che il mondo abbia mai conosciuto”, mentre Rolling Stone ne ha parlato come “la quintessenza della musica elettronica degli anni 80”. La stessa rivista Q li ha inseriti nella classifica dei 50 gruppi musicali che hanno cambiato il mondo, il canale musicale VH1 li ha inseriti nella classifica dei 100 migliori artisti di tutti i tempi.

Il palco dell’Ariston dunque ospiterà nella serata di sabato, la serata finale del Festival di Sanremo, i Depeche Mode, una band che ha letteralmente fatto la storia della musica a livello mondiale e che vanta ben 5 nomination ai Grammy Awards, 100 milioni di copie vendute nel Mondo e la presenza dal 2020 nella Rock and Roll Hall of Fame. Con l’occasione, lanceranno “Memento mori”, il nuovo album in uscita nel mese di Marzo.

Il Festival di Sanremo 2023, che per il quarto anno di fila ha la conduzione e la direzione artistica di Amadeus, quest’anno affiancato da Gianni Morandi, andrà in scena da martedì 7 a sabato 11 febbraio dal Teatro Ariston di Sanremo.