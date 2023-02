Eurovision 2023: ecco come sarà il palco di Liverpool

Questa mattina sono stati svelati dalla BBC i primi rendering del palco dell’Eurovision Song Contest 2023 che si terrà a Liverpool il 9, 11 e 13 maggio.

Un altro passo, in sostanza, dopo il sorteggio delle semifinali, mentre per la vendita dei biglietti c’è ancora da attendere (similmente a quanto visto un anno fa a Torino).

A creare il palco dell’Eurovision 2023 è stato Julio Himede, Set Designer dell’edizione attuale: i concetti base sono quelli di “unione, celebrazione e comunità”.

Queste le parole del designer australiano, direttore della Yellow Studio, che ha già creato palchi per MTV, American Song Contest e Grammy Awards (64a edizione):

Exclusive reveal: the #Eurovision 2023 stage 🤩

In 100 days, 37 #Eurovision acts will perform on this stage to a global audience of millions, we can't wait! 🎉 pic.twitter.com/Z581FTAFhe

— BBC Eurovision (@bbceurovision) February 2, 2023