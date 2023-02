Benidorm Fest 2023: in finale anche Blanca Paloma, Karmento, Vicco e José Otero

Conclusa anche la seconda semifinale de del Benidorm Fest, la manifestazione che assegna il biglietto spagnolo per l’Eurovision 2023, in programma dal 9 al 14 Maggio prossimi a Liverpool, nel Regno Unito. La prima semifinale di martedì ha già assegnato quattro degli otto posti per la finale di sabato 4 febbraio alle 22.30

A giudicare gli artisti anche in questa seconda semifinale, il televoto (con peso del 25 percento), una giuria demoscopica composta da un campione della popolazione spagnola di 350 individui selezionato con criteri statistici, ovviamente diversa da quella della prima serata (peso del 25 percento) ed una giuria professionale (50 percento).

Nella giuria c’è anche un rappresentante italiano, ovvero l’ex capodelegazione Nicola Caligiore. A presiederla, Nina (rappresentante spagnola nel 1989). Gli altri componenti sono Josè Juan Santana, presidente di Ogae Spain e autore anche di alcuni brani eurovisivi; la conduttrice radio-tv di Radio 3 Irene Valiente; Tal Eshkoli, capodelegazione di Israele; Katrina Leskanich, ex leader di Kathrina and The Waves, ultimi vincitori britannici dell’Eurovision nel 1997”; William Lee Adams, giornalista e blogger, fondatore di Wiwibloggs; Christer Bjorkman, già capo del Melodifestivalen e di diversi Eurovision.

Il voto delle giurie, del televoto e della demoscopica

La giuria di esperti ha così votato: Blanca Paloma 92 punti; Vicco 67; José Otero 63 punti; Alfred Garcia 52 punti; Siderland 48 punti; Karmento 47 punti (fischiatissimo questo giudizio); Famous 46 punti; Raky Ripper 24 punti; E’Femme 17 punti

La giuria demoscopica invece ha espresso questo verdetto: Vicco 40; Blanca Paloma 35; Karmento 30 punti; Famous 28 punti; E’Femme 25 punti; José Otero 22 punti; Alfred Garcia 20 punti; Siderland 15 punti; Rakky Ripper 13 punti.

Infine, il televoto ha così votato: Blanca Paloma 40 punti; Karmento 35 punti; Alfred Garcia 30 punti; Vicco 28 punti; Siderland 25 punti; E’Femme 22 punti; José Otero 20 punti; Rakky Ripper 15; Famous 13 punti.

Dunque due canzoni molto spagnole, entrambe con assonanze flamenche in finale, con l’eliminazione nemmeno troppo a sorpresa di Alfred Garcia, già rappresentante spagnolo nel 2018 insieme all’allora compagna Amaya. Per Blanca Paloma, di ritorno dopo lo scorso anno, una vera landslide che ne fa a questo punto la favoritissima per la finale. Non ce l’hanno fatta i Siderland, con il loro brano in catalano e fuori anche Famous Oberogo, già vincitore di Operacion Triunfo.

Va sottolineata la presenza come interval act di un nome di grandissimo peso della musica latina, vale a dire la messicana Gloria Trevi: 35 milioni di dischi in oltre 30 anni ed una popolarità nell’intero panorama ispanofono, ovviamente Spagna compresa.

Le canzoni qualificate e quelle escluse

Hanno superato il turno, qualificandosi per la finale di sabato 4 febbraio:

Blanca Paloma con “Eaea” 167 punti

Vicco con “Nochentera” 135

Karmento con “Quiero y duelo” 112

José Otero con “Inviernos en Marte” 105

Sono invece state eliminate:

Alfred Garcia con “Desde que tu estas” 102

Siderland con “Que esclati tot” 88

Famous con “La lola” 87

E’Femme con “Uff!” 64

Rakky Ripper con “Tracciòn” 52

Le canzoni finaliste

Sabato 4 febbraio grande finale per assegnare il biglietto che è stato nel 2022 di Chanel, terza classificata a Torino con la sua “SloMo”. Si sfideranno:

Agoney con “Quiero arder”

Alice Wonder con “Yo quisiera”

Blanca Paloma con “Eaea”

Fusa Nocta con “Mi Familia”

José Otero con “Inviernos en Marte”

Karmento con “Quiero y duelo”

Megara con “Arcadia”

Vicco con “Nochentera”