Eurovision 2023, ecco “Carpe diem” dei Joker Out per la Slovenia

La prima scelta interna di questo Eurovision 2023 ha svelato le carte, ecco “Carpe diem”, il brano con cui i Joker Out rappresenteranno la Slovenia a Liverpool il prossimo maggio.

Il brano, come già dichiarato dalla band stessa, è cantato interamente in sloveno, proseguendo una continuità che va avanti dal 2018, con l’eccezione dell’inglese usato all’Eurovision 2021. Si tratta di un brano pop con tonalità rock che si distacca leggermente dalla discografia solita del gruppo pur restando fortemente identitario, e con la giusta esibizione possono permettere alla Slovenia di ritornare in finale, che manca dal 2019.

Il brano è stato presentato all’interno di Misija Liverpool, uno show in access prime time presentato da Misa Molk e che ha visto come ospite speciale Konstrakta, ovvero la rappresentante della Serbia all’Eurovision 2022, che ha stregato tutti quanti con “In corpore sano” chiudendo al quinto posto totale con 312 punti. Qui i Joker Out hanno eseguito il brano “Carpe diem” dal vivo davanti ad una platea che li ha accolti positivamente.

I Joker Out possono essere considerati una delle band più importanti e promettenti del panorama musicale sloveno, con entrambi gli album che hanno raggiunto il primo posto in classifica, soprattutto l’ultimo lavoro “Demoni”. Si contraddistinguono per essersi definiti shagadelic rock’n’roll e per uno stile unico che li ha in più occasioni contraddistinti. Hanno vinto nel 2021 e nel 2022 il premio Zlata Piščal come “Miglior band esordiente” e come “Band dell’anno”.

Bojan Cvjetićanin inoltre non è neanche sconosciuto ai fan dell’Eurovision, soprattutto italiani. All’ultima edizione dell’Evrovizijska Melodija, abbreviato in EMA, si è esibito durante l’interval act insieme ad Amaya (nome d’arte di Maja Keuc, rappresentante nel 2011) cantando in un italiano pressoché perfetto “Zitti e buoni”, il brano con cui i Maneskin vinsero l’Eurovision 2021 a Rotterdam.

Per la terza volta in assoluto la Slovenia ha scelto il proprio rappresentante internamente, molto probabilmente in merito alla situazione economica non molto stabile della televisione slovena RTVSLO, unitamente a risultati a loro dire deludenti, nonostante nell’ultima decade tra i Paesi balcanici soltanto la Serbia sia riuscita a centrare più finali.

Già ad aprile 2022, i rappresentanti dell’intrattenimento dell’emittente avevano valutato un ritiro del Paese dal concorso (a capo di questi rappresentanti c’era Alenka Gotar, poco fortunata rappresentante slovena nel 2007), ed è dunque ragionevole pensare che tutti ripongano le loro speranze nella grinta dei Joker Out perché l’emittente non si ritiri di fronte all’ennesimo risultato deludente.

La Slovenia verso l’Eurovision 2023

L’obiettivo della Slovenia, come già riportato, è quello di ritornare in finale a distanza di tre anni dall’ultima volta, grazie al duo composto da Zala Kralj & Gasper Santl ed al brano “Sebi”, quindicesimi a Tel Aviv. All’Eurovision 2022 a Torino la Slovenia è stata rappresentata dalla giovanissima band Last Pizza Slice (abbreviato in LPS) con il brano dalle atmosfere retrò “Disko”, che ha chiuso al diciassettesimo e ultimo posto in semifinale con appena 15 punti (salvandosi dagli zero punti al televoto solo grazie ai punti della vicina Croazia).