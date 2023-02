Sanremo 2023, Ornella Vanoni superospite nella serata di sabato

Amadeus, in collegamento con il TG1 delle 20, ha annunciato il nome di un’altra superospite che calcherà il palco dell’Ariston nella serata di sabato, la finale del Festival di Sanremo 2023: stiamo parlando di Ornella Vanoni.

Su Ornella Vanoni ci sarebbe tanto da dire: si parla di un’artista che ha letteralmente scritto la storia della musica italiana e che, anche oggi alla sua veneranda età di 88 anni, continua a macinare successi e a calcare i più importanti palcoscenici musicali italiani e non solo.

L’artista milanese vanta ben 12 partecipazioni al Festival di Sanremo, di cui otto in gara: ricordiamo infatti le sue partecipazioni nel 1965 con “Abbracciami forte”, nel 1966 con “Io ti darò di più”, nel 1967 con “La musica è finita”, nel 1968 con “Casa Bianca”, nel 1970 con “Eternità”, nel 1989 con “Io come farò”, nel 1999 insieme a Enzo Gragnaniello con “Alberi” e l’ultima nel 2018 insieme a Bungaro e Pacifico con “Imparare ad amarsi”.

Non dimentichiamo inoltre le sue partecipazioni da ospite nel 2009 in duetto con Simona Molinari, nel 2019, nel 2020 in duetto con Alberto Urso e nel 2021. Quest’anno per Ornella Vanoni arriverà dunque la presenza numero 13 al Festival della Canzone Italiana, l’ottava sul palco del Teatro Ariston.

I successi dell’artista milanese sono innumerevoli: oltre ai già menzionati brani sanremesi, preme ricordare altre canzoni che hanno di fatto scritto la storia della musica italiana oltre a fare il giro del mondo rendendo Ornella Vanoni una delle artiste più versatili e apprezzate in tutto il mondo. È sufficiente pensare a brani come “L’appuntamento”, “Senza fine” (con Gino Paoli), “Una ragione di più”, “Domani è un altro giorno” o “La voglia la pazzia” (insieme a Toquinho e Vinicius de Moraes).

Ornella Vanoni sarà dunque ospite durante la serata finale di sabato 11 febbraio del Festival di Sanremo, che sarà condotto da Amadeus (che per il quarto anno di fila ne è anche direttore artistico) e Gianni Morandi, al suo ritorno da conduttore dopo le edizioni 2011 e 2012.