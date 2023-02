Selezioni nazionali Eurovision 2023: ecco i primi finalisti in Lituania e Lettonia

Il ricco sabato eurovisivo ha consegnato alla 67° edizione della rassegna nuovi protagonisti e nuovi brani: da Alessandra Mele, l’italiana trionfatrice in Norvegia, a “Carpe diem”, la canzone che porteranno in gara gli sloveni Joker Out. In contemporanea Lituania, Lettonia e Svezia hanno scelto i primi finalisti dei propri concorsi nazionali.

In Lituania la prima semifinale ha rimescolato i valori in campo, in attesa di conoscere gli ultimi 5 finalisti sabato prossimo. Il Supernova lettone ha preso il via decretando i 10 finalisti che si contenderanno il ticket per Liverpool.

Ha aperto i battenti anche la 63° edizione del Melodifestivalen in Svezia, per il commento e i risultati completi consulta il nostro articolo dedicato.

Lituania – Pabandom Iš Naujo! 2023 – Semifinale 1

Il sabato sera lituano è caratterizzato da uno scossone ai piani alti della classifica operato da Petunjia e dal quartetto lirico Il Senso. La prima ha vinto il voto della giuria mentre i secondi si sono portati a casa il massimo punteggio del televoto.

Ne escono ridimensionate le ambizioni di vittoria finale di Rūta Mur, vincitore della sua eliminatoria che oggi ha regalato sì il bis, ma senza la stessa forza: secondo sia per la giuria che per il televoto.

Vanno in finale con i tre artisti sopracitati anche Gabrielius Vangelis e Justė Kraujelytė. Semifinali fatali invece per uno dei più famosi ex-concorrenti di “X-Factor Lithuania”, Alen Chicco.

Questi i risultati completi (voto giuria + voto pubblico):

Rūta Mur – “So low” – 20 punti (10 + 10) Petunjia – “Love of my life” – 19 punti (12 + 7) Il Senso – “Sparnai” (Ali) – 17 punti (5 + 12) Gabrielius Vagelis – “Šauksmas” (Grido) – 15 punti (7 + 8) Justė Kraujelytė – “Need more fun” – 11 punti (8 + 3) Alen Chicco – “Do you” – 8 punti (6 + 2) Joseph June – “Vacuum” – 7 punti (3 + 4) Donata – “Dreamer” – 7 punti (2 + 5) Noy – “Destiny’s child” – 7 punti (1 + 6) Baiba – “When the lights go out” – 5 punti (4 + 1)

Sabato prossimo, sempre presso gli LRT Studios della capitale Vilnius, andrà in scena la seconda semifinale. Saranno in palio altri 5 posti per la finalissima di sabato 18 febbraio quando conosceremo il successore di Monika Liu all’Eurovision Song Contest.

Lettonia – Supernova 2023 – Semifinale

In Lettonia è invece definita la line-up dei 10 artisti che si contenderanno la possibilità di rappresentare il paese all’Eurovision Song Contest 2023, sui 14 concorrenti iscritti all’ottava edizione del Supernova.

A giudicare le performance sono stati il televoto e la giuria di esperti, entrambi con peso del 50%. Tra i finalisti di quest’anno ritorna – dopo l’eliminazione anticipata nel 2022 – Markus Riva, ormai di casa negli studi dell’emittente locale LTV essendo alla sua nona partecipazione consecutiva alla finale nazionale.

Di contro, viene eliminato l’unico ex-rappresentante in gara, Justs (Stoccolma 2016), che presentava una ballad electro-pop intitolata “Strangers”.

Questi i qualificati:

Vengono invece eliminati:

Inspo – “Sway”

Katrine Miller – “Beaten down”

Justs – “Strangers”

Adriana Miglāne – Like I wanna

Inizialmente i cantanti in gara questa sera dovevano essere 15: precedentemente a questa semifinale infatti è stato squalificato Saule, in gara con “Finally happy”, per aver già eseguito il suo brano nel 2021.

Per conoscere il prossimo rappresentante della Lettonia all’Eurovision Song Contest bisogna attendere sabato 11 febbraio, data della finalissima del Supernova 2023.