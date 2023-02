Svelata l’identità dei Subwoolfer, protagonisti dell’Eurovision 2022 per la Norvegia

Durante la finale del Melodi Grand Prix, la selezione norvegese per l’Eurovision Song Contest, che ha decretato la vittoria dell’italo-norvegese Alessandra Mele, è stato risolto uno dei più grandi Eurovision-mystery di sempre, ovvero è stato rivelato chi si cela sotto le maschere dei lupi gialli interpretati dai Subwoolfer.

Lo strano duo, che l’anno scorso ha rappresentato la Norvegia all’Eurovision 2022 di Torino, riscuotendo un importante successo, sia perché la loro “Give That Wolf A Banana” ottenne molti passaggi nelle radio italiane sia per l’alone di mistero che riuscirono a creare intorno alla loro figura.

Quasi a un anno dalla loro vittoria al Melodi Grand Prix 2022, i Subwoolfer hanno rivelato finalmente la propria identità: si tratta di Ben Adams (Keith) e Gaute Ormåsen (Jim).

Di seguito il video dell’esibizione nella finale del Melodi Grand Prix 2023 e il fatidico momento della loro rivelazione.

I rumours su Ben Adams e Gaute Ormåsen correvano già l’anno scorso, dopo che alcuni indizi avevano portato sulle loro tracce. Tuttavia, da parte loro non è mai stato ufficializzato nulla fino alla finale del Melodi Grand Prix 2023 dove durante l’esibizione di “Give That Wolf A Banana” e “Worst Kept Secret” si sono spogliati prima dei loro guanti e poi anche della loro maschera.

Già uno strano messaggio sui social aveva lasciato presagire la loro possibile rivelazione. Su Instagram avevano scritto:

Non siamo ancora alla fine. Non è nemmeno l’inizio della fine. Ma è, forse, la fine dell’inizio.

Subwoolfer: chi sono Ben Adams e Gaute Ormåsen.

Ben Adams è un cantante britannico che ormai svolge gran parte del suo lavoro in Norvegia. È conosciuto come membro della band A1, con cui ha preso parte al Melodi Grand Prix nel 2010.

Gaute Ormåsen è salito alla ribalta per aver preso parte a Norwegian Idol, durante la prima stagione. Vanta anche lui diverse partecipazioni al Melodi Grand Prix, nel 2010 e nel 2013.

Non è stata svelata, invece, l’identità del DJ Astronauta che ha accompagnato i Subwoolfer durante le loro performance. Molti indizi portano comunque a Thomas Hayes, l’attore di Skam Norvegia.