Alessandra Mele: dal savonese all’Eurovision 2023. Per lei 1 milione in tv e successo su Youtube e Spotify

La ventenne Alessandra Mele, originaria del savonese, come abbiamo avuto modo di scrivere lo scorso weekend, si è aggiudicata la vittoria del Melodi Grand Prix, l’evento canoro con cui la Norvegia seleziona il proprio rappresentante per l’Eurovision Song Contest.

Un grande successo per la giovane classe 2002 nata a Pietra Ligure (SV) da mamma norvegese e papà italiano e cresciuta a Cisano sul Neva (SV), che ha convinto sia le giurie internazionali che il pubblico norvegese nella finale del MGP sulla tv pubblica NRK (211 punti totali, distanziando il secondo classificato, che si è dovuto accontentare di 138 punti. Qui tutti i risultati).

La finale che ha decretato la vittoria di Alessandra è stata seguita da quasi un milione di telespettatori (987.000 per la precisione e il 68% di share. Per capirci, quasi lo share della finale di Sanremo 2022), con picchi di oltre 1 milione.

Il brano che riascolteremo a maggio a Liverpool all’Eurovision Song Contest, in poco più di due giorni dalla pubblicazione sul canale Youtube ufficiale dell’evento, ha già superato mezzo milione di visualizzazioni.

Non solo, su Spotify sono già oltre 6,6 milioni gli ascolti in streaming. Una bella soddisfazione per una ragazza italiana davvero capace (dopo anni dedicati a studiare canto e pianoforte) e che potremo sostenere al televoto nella prima semifinale di martedi 9 maggio.

Il Melodi Grand Prix 2023 è stato un grande successo, dopo il crollo di ascolti registrato lo scorso anno (737.000 telespettatori), è tornato a fare numeri importanti, con la finale che ha conquistato il secondo posto tra i programma tv più visti della settimana.

Qui lo storico degli ascolti delle finali del Melodi Grand Prix dal 2009 ad oggi:

2009: 1.524.000

2010: 1.369.000

2011: 1.295.000

2012: 1.221.000

2013: 975.000

2014: 755.000

2015: 1.250.000

2016: 1.313.000

2017: 1.155.000

2018: 1.001.000

2019: 961.00

2020: 950.000

2021: 1.110.000

2022: 737.000

2023: 987.000

Chi è Alessandra Mele

Alessandra Mele, in arte Alessandra, nasce nel 2002 a Pietra Ligure, in provincia di Savona, da mamma norvegese e papà italiano. Ha sempre nutrito amore per la musica e a partire dall’età di 6 anni ha iniziato a studiare canto e pianoforte, sotto gli occhi attenti della mamma che fu la prima ad accorgersi del suo talento.

Alessandra ha vissuto a Cisano sul Neva fino alla maturità, dopodiché si è trasferita in Norvegia per continuare gli studi di canto e per stare vicino al lato scandinavo della famiglia e allo zio, musicista di professione.

Lo scorso anno ha partecipato a The Voice Norge, dove ha avuto modo di omaggiare la musica italiana, cantando “I Will Pray (Pregherò)” di Giorgia e Alicia Keys alle blind auditions. Proprio quando ha iniziato a cantare in italiano, Alessandra è stata in grado di far girare le sedie di ben tre coach su quattro.

Entrata far parte del team di Espen Lind, è riuscita ad arrivare fino ai live della competizione. La sua “Queen of Kings”, che porterà all’Eurovision 2023 di Liverpool e di cui è co-autrice, è un inno alla forza e all’indipendenza delle donne.

Ricordiamo ancora una volta che i telespettatori italiani potranno sostenere Alessandra Mele al televoto nella prima semifinale di martedi 9 maggio, che quest’anno determinerà (senza il combinato con il voto delle giurie) chi passerà in finale.