Al via il Festival di Sanremo 2023: scatta la corsa italiana verso l’Eurovision

Con il consueto prologo di polemiche scatta stasera il Festival di Sanremo 2023. Saranno gli ultimi vincitori, Mahmood e Blanco, ad aprirlo come fu lo scorso anno per i Måneskin, in una sorta di passaggio di testimone fra la vecchia edizione e quella nuova. Peraltro, come è noto, anche la band romana, sarà ospite, giovedì 9, reduce dalla cerimonia dei Grammy Awards, dove purtroppo non sono riusciti a conquistare il premio come migliori esordienti.

In palio ovviamente, il biglietto per l’Eurovision Song Contest 2023, segnatamente per la finale del 13 Maggio alla M&S Bank Arena di Liverpool. Il tutto ovviamente in diretta su Rai 1 (dalle 20.40, preceduto dal Primafestival). Le cinque serate sono visibili in diretta streaming su RaiPlay anche in versione LIS. Chi ha una smart tv abilitata può vederla anche in 4K. Chi ama il backstage può scegliere l’opzione aggiuntiva di Radio2 Visual, per seguire il dietro le quinte del palco dell’Ariston con Ema Stokholma, Gino Castaldo e le incursioni di Valerio Lundini.

Radio 2 sarà presente anche in diretta, con un glass box all’esterno dell’Ariston ed una postazione direttamente dentro il teatro a pochi metri dal palco. A raccontare l’evento saranno ancora le due voci eurovisive della radio, Ema Stokholma, Gino Castaldo.

Tanto Eurovision

Tra i favoriti c’è chi l’Eurovision l’ha già fatto, ovvero Marco Mengoni, settimo con “L’essenziale” nel 2013 e che ha già detto che tornerebbe volentieri, ma gli ex partecipanti in gara saranno due: l’altra è Anna Oxa -che stasera fra l’altro aprirà le esibizioni – nona classificata nel 1989 insieme a Fausto Leali con “Avrei voluto”.

A loro si aggiunge naturalmente Gianni Morandi, quest’anno co-conduttore dell’evento, che l’Eurovision lo ha fatto nel 1970 con “Occhi di ragazza” su palco de L’Aia. Infine, altri tre ex Eurovision li troveremo fra gli ospiti ovvero Al Bano (1976 e 1985, sempre in coppia con Romina Power e 2000 come backing voice di Jane Bogaert per la Svizzera); Massimo Ranieri (1971 e 1973) e Peppino Di Capri (1991).

Il festival degli esordienti

Sarà una rassegna con tanti esordienti, ben 14: i sei usciti da Sanremo Giovani (Gianmaria, Olly, Will, Sethu, Shari e Colla Zio), LDA, Mara Sattei, Articolo 31, Ariete, Cugini di Campagna, Lazza, Mr. Rain, Rosa Chemical, ai quali si aggiunge relativamente alla sola categoria principale (che anche quest’anno è l’unica), di Leo Gassmann, vincitore dei giovani nel 2020. Fra loro i due figli d’arte, appunto Gassmann, figlio di Alessandro e LDA, figlio di Gigi D’Alessio.

Le co-conduttrici

Ad assistere Amadeus e Gianni Morandi ci saranno quattro co-conduttrici: stasera e sabato sera Chiara Ferragni, mercoledì la giornalista Francesca Fagnani, giovedì la campionessa di pallavolo Paola Egonu e venerdì l’attrice Chiara Francini.

Il televoto soltanto giovedì

Nel primo giro di esibizioni, metà stasera e metà domani, non ci sarà il televoto, perché saranno protagonisti i giornalisti accreditati in sala stampa. Solo da giovedì entreranno in scena demoscopica e televoto.

In questo senso sarà interessante capire quale sarà il riscontro dei giornalisti accreditati, fra i quali quest’anno c’è anche Beppe Dammacco per noi di Eurofestival News, dopo un preascolto che aveva dato un esito chiaro a favore proprio di Marco Mengoni.

L’ordine di uscita

Ufficiale l’ordine di uscita sia di stasera che di domani, sarà il seguente:

Stasera- 7 Febbraio

Anna Oxa – Sali (Canto dell’anima)

gIANMARIA – Mostro

Mr. Rain- Supereroi

Marco Mengoni- Due vite

Ariete- Mare di guai

Ultimo- Alba

Coma_Cose – L’addio

Elodie – Due

Leo Gassmann – Terzo cuore

Cugini di Campagna – Lettera 22

Gianluca Grignani- Quando ti manca il fiato

Olly- Polvere

Colla Zio – Non mi va

Mara Sattei- Duemilaminuti

Domani- 8 febbraio:

Will- Stupido

Modà – Lasciami

Sethu- Cause perse

Articolo 31- Un bel viaggio

Lazza- Cenere

Giorgia- Parole dette male

Colapesce Dimartino – Splash

Shari – Egoista

Madame – Il bene nel male

Levante- Vivo

Tananai- Tango

Rosa Chemical – Made in Italy

LDA – Se poi domani

Paola & Chiara- Furore

Noi di Eurofestival News, che da quest’anno siamo presenti all’Ariston, vi racconteremo come sempre passo passo la rassegna, sino alla conferenza stampa post-finale, nella quale sapremo se il vincitore accetterà di rappresentare l’Italia all’Eurovision 2023. Buon Sanremo a tutti!