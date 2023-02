Sanremo 2023, Giorgia: “Spero che all’Eurovision vada qualcuno di più giovane”

Giorgia, in gara al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Parole dette male”, ha risposto alle domande dei giornalisti nella sala stampa Lucio Dalla.

Abbiamo avuto modo di chiederle in merito alla sua eventuale partecipazione all’Eurovision Song Contest, dato che il vincitore ha facoltà di rappresentare l’Italia a Liverpool. La sua risposta è stata molto particolare, infatti ha raccontato anche alcuni retroscena sulla sua partecipazione a Sanremo:

Io spero che all’Eurovision vada qualcuno di più giovane, i pischelletti, perché insomma io il mio l’ho già dato. In realtà non dovevo neanche esserci qui, “Parole dette male” era una canzone che doveva essere lì per l’album, poi ho avuto questo incontro con Amadeus ed eccomi qua.

Poi sento anche la responsabilità, che è carica d’affetto e che mi fa dire “Mah”, ma poi bisogna anche mettersi in gioco. Sto anche riscoprendo il contatto con le persone, essere in questo turbinio di emozioni, di incontri e parole è sempre vita ed è molto bello.

Non ho risposto a nulla, vero? Sono campionessa in questo. No, vabbè, spero davvero che vada qualcuno di più giovane perché ci sono tanti ragazzi giovani e forti che meritano di andarci più di me. Poi se non sono andata con “Di sole e d’azzurro” figuriamoci se devo andarci stavolta!