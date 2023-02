Sanremo 2023: la guida per seguire il Festival dall’estero

Non di sola Rai si vive per la trasmissione del Festival di Sanremo 2023, il cui vincitore stacca il biglietto per l’Eurovision Song Contest di Liverpool (9-11-13 maggio).

C’è infatti una lunga scia di tradizione legata alla trasmissione in Paesi esteri, sfruttando il fatto che la rassegna dei fiori è irradiata anche attraverso il circuito dell’Eurovisione.

Questa si rinnoverà anche nel 2023, in un Sanremo che promette scintille grazie alla presenza del trio Marco Mengoni-Ultimo-Giorgia, con l’attesa per i primi due che si concluderà di martedì e quella per la terza che avrà termine, invece, mercoledì.

Sanremo 2023: Rai Italia e RaiPlay

Partiamo, per la trasmissione estera, dall’opzione numero uno a disposizione della Rai: Rai Italia, che trasmetterà internazionalmente il Festival.

Come riporta il comunicato dell’ufficio stampa della tv di Stato rilasciato poche ore fa:

Le cinque serate dal Teatro Ariston verranno trasmesse in diretta e in alcuni palinsesti – quello americano e quello asiatico-australiano – oltre che in diretta saranno trasmesse anche in replica in prima serata ‘local time’ per permettere agli italiani all’estero e agli appassionati di non perdersi nulla dell’appuntamento canoro più importante d’Italia. Oltre 80 milioni saranno i potenziali telespettatori nel mondo a cui si aggiungeranno, per la prima volta, gli europei fino ad oggi esclusi perché non coperti dal segnale.

In più, RaiPlay, tra le 20 e le 3 di ogni serata sanremese, eliminerà il geoblocco. In questo modo anche gli utenti dall’estero potranno collegarsi per vedere il Festival.

Sanremo 2023 all’estero

Oltre ai mezzi della tv di Stato, al momento si segnalano le seguenti coperture televisive:

ALBANIA – Le prime quattro serate andranno in onda su RTSH Muzikë e su Radio Tirana; per la serata finale si aggiungerà RTSH 1, il canale principale.

SERBIA – Le prime quattro serate andranno in onda su RTS 3, mentre la quinta si sposterà su RTS 2.

MONTENEGRO – Tutte e cinque le serate godranno della trasmissione di RTCG 2.

Si segnala anche l’opera meritoria, nel Regno Unito, di GlitterBeam Radio, stazione principalmente a tema LGBTQ+, che si adopererà per la diffusione della sola serata finale.

Il tutto in attesa di eventuali altri riscontri, ricordando che nel 2022 c’era stato anche l’interessamento di RTVE Play (indubbiamente il peso della presenza di Ana Mena non doveva esser stato di scarso rilievo).