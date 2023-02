Sanremo 2023, la presidente Rai Soldi: “Vincitore all’Eurovision”. Mattarella in sala stasera

È andata in scena questa mattina la conferenza stampa che precede la prima serata del Festival di Sanremo. Al tavolo, oltre a Fabrizio Casinelli e Dante Fabiani dell’ufficio stampa Rai, erano presenti Amadeus, Gianni Morandi, Chiara Ferragni, Stefano Coletta e Federica Lentini.

Apre la presidente Marinella Soldi, la quale ricorda che il vincitore di Sanremo va all’Eurovision Song Contest, vinto l’anno scorso dall’Ucraina. Sanremo sarà visibile in tutto il mondo, comprese le conferenze stampa, grazie allo streaming su RaiPlay.

Così il direttore del prime time Rai Coletta:

L’immagine iconografica che abbiamo qui di 3 artisti diversi, dando il benvenuto a Chiara Ferragni e ridando il benvenuto a Gianni Morandi e ad Amadeus, 3 persone diverse che saranno i protagonisti della serata e qui c’è il centro di ciò che sanremo rappresenta: essere connessi con il presente guardando al passato ma con lo sguardo rivolto al futuro. Amadeus ha fatto per il servizio pubblico un grande lavoro di perizia musicale. Il festival deve essere contaminazione di vari linguaggi musicali. Il festival è libertà di espressione. In bocca al lupo ad Amadeus, Chiara Ferragni e Gianni Morandi.

Vorrei partire dall’immagine iconografica della sfilata dei 28 artisti che abbiamo visto ieri in prime time su rai1: abbiamo visto passare 28 artisti diversi per dato anagrafico, storia, background e genere musicale. Credo che il festival di Sanremo, il quarto di Amadeus, abbia avuto ancora più l’obiettivo di rappresentare il mondo reale che ammette diversi sentimenti, la singolarità di ogni artista. Questo festival è ancora più espressione dell’inclusività non solo musicale ma artistica.

Tocca poi ai tre conduttori. Inizia Chiara Ferragni:

Sono molto emozionata e onorata di essere qui. Non sono una conduttrice né un’attrice, si vedrà la mia ansia ma sono circondata da due grandi e farò il massimo. Sarà un bello spettacolo, ne sono sicura. È la mia prima esperienza in televisione e ne ho scelta una poco importante e con poco seguito (sorride).

Segue Gianni Morandi:

Finalmente la gente conoscerà Chiara e vedrà che persona straordinaria è e l’effetto che ha fatto a me e Amadeus. Sempre professionale al massimo, volevo provare a farla cantare ma non è ancora il momento. Buon lavoro Ama, sei forte, sei fortissimo!

Amadeus, conduttore e direttore artistico commenta e poi dà un annuncio:

Voglio dare il mio personale benvenuto a Chiara Ferragni. Ciò che ha detto Gianni è condivisibile, è una grande professionista, è il volto della solarità e poi è una ragazza molto molto gentile e simpatica. Abbiamo conosciuto una ragazza fantastica oltre a un’imprenditrice. I primi 5 non canteranno in ordine alfabetico ma saranno sorteggiati da un notaio, la gara non si prolungherà ma i 25 minuti saranno occupati dalla gara.

Ho il piacere e l’onore di annunciarvi che questa sera per la prima volta sarà presente in sala il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per celebrare i 75 anni della Costituzione inoltre ho l’onore di ospitare Roberto Benigni. Questa sera Gianni Morandi canterà l’inno.