Prima serata Sanremo 2023: Marco Mengoni ed Elodie in testa alla classifica provvisoria

È partita ufficialmente la 73. edizione del Festival di Sanremo e si può già dire che sarà un’edizione che entrerà nella storia. Lo si capisce dalle primissime inquadrature dedicate al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, seduto nel palco d’onore: mai nella storia del Festival il capo di Stato aveva presenziato a Sanremo.

Tuffandoci invece nelle canzoni, sono stati presentati 14, dei 28, brani in gara. Tra gli artisti che si sono esibiti stasera sul palco del Teatro Ariston c’erano gli unici due ex-rappresentanti eurovisivi in concorso: Anna Oxa – che entra nel ristretto club degli artisti (5) con 15 partecipazioni al Festival – e Marco Mengoni – lanciato per i bookmakers verso la seconda vittoria – la cui performance odierna non ha fatto nulla per smentire queste previsioni.

Sanremo 2023: la prima classifica

In questa prima serata a votare è stata unicamente la sala stampa e a fine puntata è stata resa nota l’intera classifica provvisoria con grande focus sui primi 5 posti, dato che quest’anno il nuovo regolamento prevede che nella giornata di sabato saranno 5 gli artisti ad accedere alla votazione decisiva.

Questa la classifica della prima serata, secondo la Sala Stampa:

Marco Mengoni – “Due vite” Elodie – “Due” Coma_Cose – “L’addio” Ultimo – “Alba” Leo Gassmann – “Terzo cuore” Mara Sattei – “Duemilaminuti” Colla Zio – “Non mi va” I Cugini di Campagna – “Lettera 22” Mr. Rain – “Supereroi” Gianluca Grignani – “Quando ti manca il fiato” Ariete – “Mare di guai” gIANMARIA – “Mostro” Olly – “Polvere” Anna Oxa – “Sali (Canto dell’anima)”

Domani sera sarà la volta dei restanti 14 artisti in gara e le loro rispettive canzoni – tra loro attesissime Giorgia, Madame, Paola e Chiara così come Colapesce Dimartino – che saranno sempre sottoposti alla votazione della Sala Stampa.

I voti delle prime due serate saranno poi messi insieme per stilare la prima classifica generale provvisoria del Festival di Sanremo 2023.

Il ritorno all’Ariston di Mahmood & Blanco

L’esibizione sulle note di “Brividi” di Mahmood & Blanco ha fatto da filo conduttore tra l’attuale e la passata edizione del Festival con deviazione dal Pala Olimpico di Torino dove, lo scorso maggio, il duo si classificò al 6° posto all’Eurovision Song Contest.

Blanco ha poi presentato il suo nuovo singolo “L’isola delle rose” (già 4 milioni di stream su Spotify e 5° posto nella Top 50 Italia). O meglio, ha provato a presentarlo dato che per problemi tecnici a metà performance è rimasto senza il ritorno della voce in cuffia. La sua reazione è stata quella di ribaltare e distruggere lo staging coi vasi di rose scatenando la contestazione del pubblico in sala che lo ha pesantemente fischiato. L’artista si è giustificato dicendo che ormai “si voleva divertire“.

Questa prima serata di Sanremo 2023 è stata anche occasione per celebrare i 75 anni della Costituzione, con la già citata presenza del Presidente della Repubblica oltre che all’intervento di Roberto Benigni – molto toccante e denso di significato – e all’inno nazionale cantato da Gianni Morandi che ha aperto la puntata.

Non è mancato poi l’omaggio alla storia della musica italiana con la reunion dei Pooh, prossimi ad un concerto-evento a San Siro il 6 luglio e con il docu-film in uscita “Pooh – Un attimo ancora” che sarà trasmesso su Rai 1 il 15 febbraio.

Per l’occasione la band ha proposto un medley dei suoi grandi successi: da “Amici per sempre” a “Chi fermerà la musica”, passando dalle intramontabili “Piccola Katy”, “Pensiero” e “Uomini soli” eseguita in ricordo dello storico batterista Stefano D’Orazio, scomparso nel 2020.

Nella lunga lista di ospiti di questa prima serata hanno figurato anche Elena Sofia Ricci per promuovere la fiction Rai “Fiori sopra l’inverno”, Salmo (dalla Costa Concordia), Piero Pelù (dal Suzuki Stage di Piazza Colombo) e Fiorello per lanciare il DopoFestival (un’edizione speciale di Viva Rai 2!) condotto dallo showman siciliano.

Conduzione Sanremo 2023

Al fianco di Amadeus e Gianni Morandi questa sera grande protagonista – con i suoi outfit e il suo monologo – è stata Chiara Ferragni, che ritroveremo nel ruolo di co-conduttrice anche sabato in occasione della finalissima. Domani cederà il palco alla giornalista Francesca Fagnani.

Il Festival di Sanremo è visibile su Rai 1, Rai Play e Radio 2 Visual dal 7 all’11 febbraio, con diretta a partire dalle 20:40 con il PrimaFestival condotto da Andrea Delogu, Jody Cecchetto e Gli Autogol. Per seguire il Festival dall’estero consulta il nostro articolo dedicato con le dirette nei vari stati europei.