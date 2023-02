Sanremo 2023, Tananai: “L’Eurovision sarebbe un sogno”

Nel corso della conferenza andata in scena alla sala stampa Lucio Dalla, Tananai ha risposto alle domande dei giornalisti in merito alla sua partecipazione al Festival di Sanremo.

Abbiamo chiesto al cantautore e produttore milanese, in gara per il secondo anno di fila sul palco dell’Ariston, se ha mai pensato seriamente alla possibilità di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest. La sua risposta è stata molto esaustiva ma non è mancata la sua solita ironia:

L’Eurovision sarebbe un sogno, sicuramente, sarei un folle ad affermare il contrario. Quel palco è importantissimo e ambitissimo, fa un certo effetto perché ti ascoltano tante persone ed è quello l’obiettivo ultimo per cui si fa musica, almeno per come la vedo io che cerco di raggiungere più persone possibili e quello è un mezzo, perché poi chi ti ascolta decide se rispecchiarsi o meno, quindi sì. Ti faccio un pronostico? Nel 2069 mi esibisco sul palco dell’Eurovision.

Già l’anno scorso, nell’ironia dell’ultimo posto, Tananai aveva detto di sperare nel ritiro dei 25 artisti arrivati davanti a lui per poter partecipare all’Eurovision Song Contest, per poi lanciare in un secondo momento le boutade sulla sua partecipazione per conto della Svizzera o alla selezione di San Marino, con conseguenti numerose voci di corridoio poi prontamente smentite.

Il percorso di Tananai, partito da Sanremo Giovani 2021, è passato per l’Ariston con il brano “Sesso occasionale”, classificatosi in ultima posizione. Da lì è arrivato il successo, con la hit estiva “La dolce vita” insieme a Fedez e Mara Sattei e poi “Abissale”, singolo estratto dal suo album “Rave, eclissi”.

Il cantautore e produttore milanese quest’anno è nuovamente in gara al Festival di Sanremo con il brano “Tango”, con cui si esibirà questa sera.