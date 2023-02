Eurovision 2023: la trasmissione delle due semifinali passa da Rai 1 a Rai 2

Dopo il successo dell’Eurovision 2022 con picchi di quasi 8 milioni di telespettatori e trasmesso integralmente su Rai 1, Amadeus nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo ha annunciato che le semifinali dell’Eurovision 2023 a Liverpool andranno in diretta su Rai 2.

La notizia era nell’aria da un po’, vista la decisione di trasmettere integralmente la scorsa edizione sulla rete ammiraglia del servizio pubblico, ma adesso abbiamo finalmente la conferma che attendevamo.

Rai 2 è stata la “casa” dell’Eurovision Song Contest fino al 2016, anno in cui la finale è stata promossa sulla rete ammiraglia Rai 1. Le semifinali, invece, hanno trovato spazio su Rai 5 fino al 2013 e su Rai 4 fino al 2021. Quest’anno dunque l’Eurovision tornerà ad avere spazio su Rai 2, seppur con le semifinali, mentre la finale rimane saldamente confermata su Rai 1.

La decisione di spostare le semifinali su Rai 2, se da un lato suona come una promozione dopo anni sulle reti tematiche, per certi versi fa storcere il naso visti gli ascolti ottenuti nel 2022, si poteva sicuramente osare di più, sfruttando l’effetto traino e curiosità di quell’enorme pubblico che aveva seguito la scorsa edizione (qui gli ascolti anno per anno).

Per quanto riguarda il commento, come in realtà è noto già da diverso tempo, la Rai ha deciso di puntare nuovamente sul trio ormai collaudato composto da Gabriele Corsi, Cristiano Malgioglio e Carolina Di Domenico che, dopo aver commentato le edizioni 2021 a Rotterdam e 2022 a Torino, si preparano a raccontare per il pubblico italiano l’edizione di quest’anno che, come ben sappiamo, si svolgerà a Liverpool con una coproduzione targata BBC e UA:PBC.