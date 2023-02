Inarrestabile Alessandra Mele: più di 8,5 milioni di streams su Spotify e nelle classifiche di mezza Europa

La “regina” non conosce limiti: l’italo-norvegese Alessandra Mele continua a mietere successi con la sua Queen of kings, brano che porterà all’Eurovision 2023 in rappresentanza della Norvegia, dopo aver vinto il Melodi Grand Prix (MGP) lo scorso sabato.

In meno di una settimana il brano della giovane ligure ha già sfondato quota 8 milioni e mezzo di ascolti su Spotify ed è entrato nelle classifiche dei brani più virali in numerosi paesi Europei.

Ottimo riscontro anche per il video ufficiale dell’esibizione al MGP 2023, pubblicato sul canale YouTube dell’Eurovision Song Contest, che raccoglie al momento più di 760mila visualizzazioni mentre il videoclip ufficiale si attesta su oltre 660mila views (e questi i dati solo per le pubblicazioni “ufficiali”, la somma di tutte le altre superano il milione di visualizzazioni).

Solo la spagnola Blanca Paloma con la sua “Eaea” ha fatto meglio su YouTube (più di 860mila views) ma il confronto è impietoso se riportato sulla principale piattaforma di streaming musicale, ovvero Spotify.

Nessun brano al momento – eccezion fatta per “Queen of kings” di Alessandra Mele – ha ancora superato quota 1 milione di stream. Dopo la ragazza nata a Pietra Ligure (Savona) troviamo gli ucraini TVORCHI con 891mila stream e nuovamente Blanca Paloma con 789mila ascolti.

Alessandra Mele nelle classifiche europee

L’italo-norvegese è entrata inoltre nelle primissime posizioni nelle classifiche Viral di Spotify in mezza Europa.

Sette primi posti (Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Svezia e Regno Unito), 15 top ten (#2 in Ungheria, Islanda, Paesi Bassi, Romania, Spagna e Svizzera; #3 in Austria, Belgio, Israele, Polonia e Slovacchia; #4 in Estonia; #8 in Grecia, #10 in Lettonia e Portogallo) e diversi altri piazzamenti, come in Irlanda (#12), Ucraina (#16), Lituania (#19), e Bulgaria (#54).

In Italia occupa attualmente la 3° posizione, sempre nella classifica Viral 50. È l’unica canzone delle 8 già selezionate per l’Eurovision Song Contest a comparire in questa lista. Tutti questi risultati le valgono al momento anche il primo posto nella Viral 50 Globale, avendo “Queen of kings” fatto breccia anche fuori dal continente europeo come in Canada (#4) e Sud Africa (#11)

Si tratta di un exploit notevole e che pone Alessandra Mele sulla giusta strada verso la M&S Bank Arena di Liverpool e chissà, anche verso il palco del Teatro Ariston di Sanremo come da noi proposto al direttore artistico Amadeus.

I bookmakers la inseriscono al momento al quarto posto nella possibile classifica finale dell’Eurovision 2023 dietro ad Ucraina (20%), Svezia (10%) e Finlandia (7%) – con questi ultimi due paesi che non conoscono ancora il loro rappresentante – ma non sono esclusi rimescolamenti.

Per Alessandra Mele intanto ci sarà da superare lo scoglio delle semifinali. L’italo-norvegese si esibirà nella prima serata, martedì 9 maggio, dove l’Italia avrà diritto di voto (le semifinali saranno trasmesse su Rai 2) e potrà quindi sostenerla con il televoto, da quest’anno unico giudice nelle due serate eliminatorie.