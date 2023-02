Sanremo 2023, la conferenza stampa e l’ordine di uscita della terza serata

È andata in scena la conferenza stampa della terza serata del Festival di Sanremo 2023. Erano presenti al tavolo l’assessore al turismo Faraldi, il direttore Coletta, la direttrice RaiPlay Capparelli, la vicedirettrice Lentini, Amadeus e la co-conduttrice della serata, la pallavolista azzurra Paola Egonu.

Amadeus commenta i numeri di successo del Festival:

A seguire Coletta, su Fedez e poi su Angelo Duro:

“Non eravamo a conoscenza della performance di Fedez, l’artista non ci aveva comunicato o meglio ce ne aveva comunicata una per poi dirci che l’avrebbe cambiata. La libertà è un diritto sacrosanto, ma a nome della Rai e anche a nome mio in maniera molto netta mi dissocio fortemente dagli attacchi molto netti che Fedez ha rivolto soprattutto nella gestualità. Quando si tramuta in attacco personale a un viceministro del nostro governo non è più libertà, come rappresentante del nostro servizio pubblico e a nome di tutta l’amministrazione della Rai diciamo che con questi attacchi personali non c’è libertà che tenga.

Angelo Duro?Ero in platea anch’io e ho colto un doppio registro reattivo. Come sapete quando si fa show bisogna monitorare i fenomeni e da qualche tempo Amadeus mi ha parlato di Angelo Duro, un fenomeno che ha un linguaggio molto forte e appositamente è andato in fascia notturna. Il codice irriverente con cui ha raccontato di fatto l’ambivalenza del privato e del pubblico della società è legittimo e ha scandalizzato non solo per il linguaggio ma anche per la verità. Chi fa televisione deve anche innovare, ricordiamoci quanti monologhi ben più irriverenti e violenti abbiamo vissuto negli anni passati a Sanremo. Dobbiamo anche fare i conti con un linguaggio forte perché incontra i favori del pubblico e racconta una spietata verità.