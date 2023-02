Sanremo 2023, come si vota: dettagli, costi e limitazioni

Terza serata di Sanremo 2023: i riflettori si accenderanno tra poco sul Teatro Ariston e – finalmente – si potrà anche dare la propria opinione mediante il famigerato televoto. Stasera, infatti, anche il pubblico sarà chiamato a esprimere i giudizi sui 28 artisti in gara nella kermesse musicale più importante d’Italia.

Nel corso delle precedenti due serate, sono state chiamate al voto diverse giurie, tra cui quella della sala stampa, quella delle radio e quella del web. Ma da oggi, dopo aver ascoltato già una volta tutti i brani in gara, arriverà finalmente nche il televoto del pubblico, che farà infatti capolino nel sistema di votazione di Sanremo 2023, offrendo – come di consueto – la possibilità di inviare le preferenze tramite telefono fisso o SMS.

Due i numeri da memorizzare, a seconda del metodo preferito per inviare il proprio voto.

Sanremo 2023: voto da telefonia fissa

Da telefono fisso, sarà possibile esprimere la propria preferenza chiamando il numero 894.001, seguendo le istruzioni della voce guida e digitando, quando richiesto, il codice a due cifre della canzone scelta.

Le utenze fisse abilitate al servizio sono TIM, WindTre, A2A Smart City, Convergenze, Tiscali, Uno Communications, Brennercom, Sky Wifi e iliad. Il costo di ciascuna chiamata è di 0,51 euro. Il voto è consentito solo dall’Italia; non è possibile votare chiamando da telefoni pubblici, da telefoni cellulari, oppure da utenze fisse site all’estero.

Sanremo 2023: voto da telefonia mobile

Da cellulare, sarà invece possibile votare inviando un SMS – contenente come testo il codice a due cifre della canzone scelta – al numero 475.475.1.

Le utenze mobili abilitate al servizio sono TIM, Vodafone, WindTre, PosteMobile, CoopVoce, iliad, Kena Mobile e ho. Mobile. Il costo di ciascun SMS è pari a 0,50 euro per tutti gli operatori, a differenza degli anni passati quando alcuni di essi presentavano un costo maggiorato di un centesimo.

Come ragionevole, ogni utente pagherà solamente i voti validi. Ciò significa che non saranno conteggiati voti in eccesso, voti con codice errato o voti inviati fuori tempo massimo.

Durante le sessioni di voto di Sanremo 2023, sarà possibile inviare un massimo di cinque voti per ogni utenza telefonica durante ogni sessione di voto, la cui apertura e chiusura saranno indicate a schermo o dal conduttore.

Il televoto durante del Festival di Sanremo 2023 verrà applicato a partire dalla terza serata e sarà aperto anche durante la quarta e la quinta serata. Il suo peso sarà diverso a seconda della serata stessa.

Durante la terza serata, varrà il 50% del risultato finale della serata stessa, in quanto tale classifica verrà mediata con quella della giuria demoscopica. Durante la quarta serata, quella delle cover, il televoto avrà un peso pari al 34% della classifica.

Limitatamente alla serata finale, invece, verranno aperte due sessioni di voto. Durante la prima, il televoto varrà come sempre per il 34%, oltre alla presenza della giuria demoscopica e della sala stampa, mediando i risultati con quelli delle serate precedenti. Nella seconda fase, il vincitore di Sanremo 2023 verrà decretato azzerando tutte le classifiche e costruendone una nuova composta al 33% dai risultati della giuria stampa-radio-web, al 33% dalla giuria demoscopica e al 34% proprio dal televoto.

In caso di problemi con il televoto, per segnalazioni o ulteriori informazioni, è attiva la casella di posta elettronica assistenza@votingtv.it (specificando, nella richiesta, il nome del programma, il numero di telefono – fisso/mobile – utilizzato per usufruire del servizio, un numero di telefono su cui essere ricontattati e una breve descrizione della problematica riscontrata), oltre ad un servizio di customer care telefonico al numero 011.2219010, attivo dalle ore 09 alle ore 21, 7 giorni su 7, e attivo comunque fino al termine della messa in onda in prima serata della trasmissione.

Il servizio di customer care sarà inoltre attivo almeno fino a 60 giorni dopo la fine della trasmissione. Entro 24 ore dalla fine delle operazioni di voto, che normalmente coincidono con la chiusura del programma, tutti i risultati dettagliati delle votazioni, in termini percentuali, compresi i voti invalidi separatamente evidenziati, saranno pubblicati sul sito internet ufficiale del Festival.