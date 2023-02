Seconda serata Sanremo 2023: Colapesce Dimartino i migliori della seconda serata. Mengoni leader provvisorio

La liturgia sanremese si arricchisce della sua seconda serata e di altre 14 canzoni: con stasera sono state presentate tutte e 28 le canzoni in gara nella 73° edizione del Festival di Sanremo.

Dopo una prima puntata da record ma anche segnata dal Blanco-gate, il mercoledì sanremese non è stato tanto più tranquillo, con il freestyle di Fedez – non accordato con i vertici Rai – che sulla Costa Concordia ha citato Matteo Messina Denaro, preso le difese di Rosa Chemical (attaccato prima del Festival da diversi esponenti politici) e contestualmente attaccato il vice-ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Galeazzo Bignami per una sua foto vestito da nazista.

Sanremo 2023: la classifica generale

Riportando il focus sulla gara, come ieri sera, solo la sala stampa ha votato i 14 artisti esibitisi e a fine puntata sono state svelate due classifiche: la prima riferita unicamente alle 14 canzoni presentate stasera mentre la seconda ha integrato anche i risultati della puntata di martedì generando così la prima classifica provvisoria del 73° Festival di Sanremo.

Al comando troviamo Marco Mengoni, esibitosi ieri con “Due vite”. Secondi nella generale Colapesce Dimartino, primi nella classifica di stasera, e terza Madame.

Questa la classifica della seconda serata (votava solo la Sala Stampa):

Colapesce Dimartino – “Splash” Madame – “Il bene nel male” Tananai – “Tango” Lazza – “Cenere” Giorgia – “Parole dette male” Rosa Chemical – “Made in Italy” Paola e Chiara – “Furore” Levante – “Vivo” Articolo 31 – “Un bel viaggio” Modà – “Lasciami” LDA – “Se poi domani” Will – “Stupido” Shari – “Egoista” Sethu – “Cause perse”.

Questa la prima classifica generale, stilata con i voti della Sala Stampa:

Marco Mengoni – “Due vite” Colapesce Dimartino – “Splash” Madame – “Il bene nel male” Tananai – “Tango” Elodie – “Due” Coma_Cose – “L’addio” Lazza – “Cenere” Giorgia – “Parole dette male” Rosa Chemical – “Made in Italy” Ultimo – “Alba” Leo Gassmann – “Terzo cuore” Mara Sattei – “Duemilaminuti” Colla Zio – “Non mi va” Paola e Chiara – “Furore” I Cugini di Campagna – “Lettera 22” Levante – “Vivo” Mr. Rain – “Supereroi” Articolo 31 – “Un bel viaggio” Gianluca Grignani – “Quando ti manca il fiato” Ariete – “Mare di guai” Modà – “Lasciami” gIANMARIA – “Mostro” Olly – “Polvere” LDA – “Se poi domani” Will – “Stupido” Anna Oxa – “Sali (Canto dell’anima)” Shari – “Egoista” Sethu – “Cause perse”.

Domani, nella terza serata, riascolteremo tutte e 28 le canzoni in gara ed entrerà in gioco anche il pubblico da casa.

Oltre al televoto (peso del 50%) giudicherà le performance anche la giuria Demoscopica (peso del 50%). Ne verrà fuori una classifica che, sommata a quelle delle prime due serate, aggiornerà la graduatoria generale provvisoria del Festival di Sanremo 2023.

La storia del Festival (e dell’Eurovision) sul palco

La seconda serata è stata contraddistinta dall’esibizione congiunta di tre colonne della musica italiana: Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi, autentici mattatori della prima parte di prime time della seconda serata del Festival. In mezz’ora hanno trascinato tutto il teatro Ariston sulle note dei loro grandi successi e cantato insieme “Il nostro concerto”, successo del 1960 di Umberto Bindi.

I tre, oltre che di casa al Festival di Sanremo, sono anche stati illustri rappresentanti dell’Italia all’Eurovision Song Contest: Al Bano nel 1976 e 1985, Massimo Ranieri nel 1971 e 1973 e Gianni Morandi nel 1970.

Non solo storia ma anche attualità ed internazionalità. I Black Eyed Peas sono arrivati in Riviera esibendosi prima con un medley dei loro successi (“Mamacita”, “Don’t you worry” e “I gotta feeling”) e successivamente con il nuovo singolo “Simply the best“.

Tanti ospiti anche questa sera: l’attivista italo-iraniana Pegah Moshir Pour con Drusilla Foer con un monologo sulle donne che lottano per la libertà in Iran, Francesco Arca con il piccolo Mario Di Leva per presentare la fiction “Resta con me”, Nek e Francesco Renga (dal Suzuki Stage di Piazza Colombo), il comico Angelo Duro e il solito collegamento con Fiorello per lanciare “Viva Rai 2! Viva Sanremo! Di notte”.

Conduzione Sanremo 2023

La co-conduzione stasera è stata compito di Francesca Fagnani. Domani al fianco di Amadeus e Gianni Morandi ci sarà la pallavolista Paola Egonu.

Il Festival di Sanremo è visibile su Rai 1, Rai Play e Radio 2 Visual dal 7 all’11 febbraio, con diretta a partire dalle 20:40 con il PrimaFestival condotto da Andrea Delogu, Jody Cecchetto e Gli Autogol. Per seguire il Festival dall’estero consulta il nostro articolo dedicato con le dirette nei vari stati europei.