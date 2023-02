Ascolti Sanremo 2023: in 9,2 milioni per la terza serata (57,6% di share)

Vanno bene gli ascolti anche nella terza serata del Festival di Sanremo 2023, che ha raccolto davanti ai teleschermi 9.240.000 telespettatori (57,6% di share). In termini numerici il risultato del 2022 è migliore (9.360.000), ma non lo è per share (54,1%). Anche stavolta per trovare un dato migliore in questo senso bisogna risalire al 1995.

Sanremo Start, ovvero l’anteprima del Festival (dalle 20:44 alle 21:19), ha conquistato 12.287.000 telespettatori (49,2% di share). Il Prima Festival (dalle 20:35 alle 20:43) ha intrattenuto 8.912.000 telespettatori (38,9% di share).

A seguire, la prima parte di Sanremo 2023 (dalle 21:25 alle 23:31) è stata seguita da 13.341.000 telespettatori e il 57,2% di share. La seconda parte (dalle 23:40 alle 01:59) è stata seguita da 6.281.000 telespettatori (58,4% di share).

I dati delle altre reti: su Rai 2 Broken City ha interessato 404.000 telespettatori (1,68% di share); su Rai 3 Red Land – Rosso Istria ha conquistato 327.000 telespettatori (1,47% di share). Canale 5 il Grande Fratello Vip ha raccolto 1.790.000 telespettatori (10,88% di share). Su Italia 1 il film Harry Potter e l’Ordine della Fenice è stato seguito da 801.000 telespettatori (3,63% di share).

Rete 4, con Dritto e rovescio, ha visto davanti allo schermo 664.000 telespettatori (3,54% di share), mentre su La7 Piazzapulita arriva a 405.000 telespettatori (2,85% di share).

Qui lo storico degli ascolti del Festival di Sanremo, anno per anno.