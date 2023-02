Sanremo 2023, la conferenza stampa. Ospiti e scaletta della serata cover

È andata in scena la tradizionale conferenza stampa mattutina del Festival di Sanremo 2023, in cui è stata presentata la quarta serata (quella delle cover). Presenti al tavolo il sindaco Biancheri, il presidente Toti, il direttore prime time Coletta, la direttrice RaiPlay e Digital Capparelli, la direttrice day time Sala, Amadeus, la co-conduttrice di serata Chiara Francini, la capoprogetto Lentini e Nando Pagnoncelli di IPSOS.

Parola a Chiara Francini:

Non mi aspettavo una sala stampa così piena, sono molto felice e riconoscente ad Amadeus per essere qua. Tutto è successo in una maniera magica, in realtà sono stata chiamata nella maniera più semplice e naturale possibile. Nel mio monologo farò vedere la vera Chiara Francini.

Tocca poi ad Amadeus

Sono felice a sapere dei risultati, che questi risultati sono record dal 1995. Mi fa piacere che tutta la giornata Rai ha avuto un incremento a cascata da Sanremo. Questo è il festival delle canzoni, sono molto legato alla Liguria e ringrazio il presidente Toti per le parole. Grazie a voi che date risalto a questo Festival e a tutti gli addetti ai lavori. Sono molto felice per la presenza di Chiara Francini, noi ci siamo conosciuti a Soliti Ignoti e lei rappresenta il teatro, le faccio un in bocca al lupo e grazie per essere qui.

A richiesta di un collega, Nando Pagnoncelli di IPSOS ha dato maggiori dettagli sulla classifica parziale di ieri. Il televoto ha premiato Ultimo, mentre il vincitore per la demoscopica è stato Marco Mengoni.

Gli ospiti e la scaletta della serata cover

Stasera ascolteremo le 28 cover, per le quali gli artisti in gara saranno affiancati da alcuni ospiti. Saranno inoltre assegnati il premio alla carriera per Peppino Di Capri (che ieri è stato spostato per affollamento di scaletta), il premio della regione Liguria per il miglior duetto e il premio Città di Sanremo per il miglior ospite. Potremo assistere alla presentazione della fiction Mare Fuori e a un omaggio a Lucio Dalla con Gianni Morandi.

Di seguito l’ordine di uscita degli artisti in gara che si esibiranno nelle cover: