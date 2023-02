Sanremo 2023, i primi dati di Spotify: Lazza entra nella top 40 globale

Il Festival di Sanremo 2023 inizia a volgere al termine, e con esso iniziano a macinare i primi dati delle piattaforme digitali di riproduzione musicale, in questa analisi verranno presi in considerazione solo i dati delle rispettive prime serate raccolti nelle 24 ore.

Prima serata di Sanremo 2023

I numeri si riferiscono alla posizione nella Spotify Chart dell’otto febbraio

#1 Due vite – Marco Mengoni (1.320.229)

#2 Supereroi – Mr. Rain (1.284.899)

#3 Alba – Ultimo (946.581)

#4 Due – Elodie (929.458)

#5 L’addio – Coma_Cose (901.510)

#6 Duemila minuti – Mara Sattei (751.142)

#7 Mare di guai – Ariete (705.815)

#8 Mostro – gIANMARIA (633.213)

#9 Polvere – Olly (594.355)

#11 Non mi va – Colla Zio (474.520)

#13 Terzo cuore – Leo Gassman (448.059)

#15 Lettera 22 – Cugini di Campagna (435.616)

#16 Quando ti manca il fiato – Gianluca Grignani (421.931)

#19 Sali (Canto dell’anima) – Anna Oxa (308.402)

Un dato molto interessante cui fare caso è che cumulando i dati delle riproduzioni tra Spotify, video ufficiale ed esibizione su YouTube solo queste prime 14 esibizioni sono state riprodotte per un totale di 22.8 milioni di volte. A questi si aggiungono le oltre 900.000 interazioni sul canale TikTok di Sanremo nella sola prima serata, con Mr. Rain che guida la classifica.

Seconda serata di Sanremo 2023

I numeri si riferiscono ai dati del 10 febbraio

#1 Cenere – Lazza (2.126.061)

#3 Il bene nel male – Madame (1.265.025)

#5 Splash – Colapesce Dimartino (936.534)

#6 Tango – Tananai (926.234)

#7 Made in Italy – Rosa Chemical (923.911)

#9 Furore – Paola e Chiara (790.899)

#14 Un bel viaggio – Articolo 31 (544.584)

#15 Vivo – Levante (499.363)

#19 Parole dette male – Giorgia (441.170)

#21 Se poi domani – LDA (426.130)

#24 Cause perse – Sethu (338.507)

#26 Stupido – Will (330.878)

#27 Lasciami – Modà (324.674)

#31 Egoista – Shari (297.795)

Fortissimi sia Madame che soprattutto Lazza, che con oltre due milioni di streams diventa il secondo brano italiano più riprodotto di sempre nell’arco delle 24 ore su Spotify. Per darvi un margine di paragone, il brano che detiene questo record è “Brividi” di Mahmood e Blanco, vincitori dello scorso Festival di Sanremo con 3.384.192 streams e che il record precedente era di un brano di Gemitaiz e MadMan che in 24 ore raggiunse 1.855.492 streams.

Con i nuovi dati inoltre, abbiamo ben quattro brani che entrano nella Global Chart di Spotify, nella quale solo Lazza riesce ad entrare in top 50, per l’esattezza:

#40 Lazza – Cenere

#96 Mr. Rain – Supereroi

#103 Madame – Il bene nel male

#109 Marco Mengoni – Due vite

Dati interessanti che certificano ancora una volta le capacità di Amadeus di saper ricostruire il Festival di Sanremo sia dal punto di vista di “evento” (come certificano gli ascolti record di questa edizione, secondi solo al Festival di Sanremo 1995), che soprattutto dal punto di vista discografico e radiofonico con dati delle piattaforme mai visti prima. Saranno interessanti i riscontri discografici della prossima settimana, per vedere il numero di dischi d’oro già certificati e se ci sarà qualcuno come Mahmood e Blanco l’anno scorso che sarà già arrivato al disco di platino (100.000 copie vendute).

Appuntamento dunque a stasera, in cui i 28 cantanti in gara presenteranno ognuno una cover (di un suo brano o un brano di altri) e ogni esibizione verrà giudicata da televoto, sala stampa e giuria demoscopica, con le ultime due valenti per il 33% e il primo per il 34%. Il vincitore o la vincitrice della quarta serata rieseguirà poi la cover con cui ha vinto.

La quarta serata di Sanremo 2023 sarà presentata da Amadeus e Gianni Morandi con la co-conduzione di Chiara Francini, attrice e conduttrice televisiva, nonché giudice della prima storica edizione di Drag Race Italia su Discovery Plus.

Tra gli ospiti saranno presenti gli attori della serie TV di grande successo “Mare fuori” che canteranno la soundtrack e annunceranno la terza stagione (su Rai Due e Rai Play) e Peppino di Capri, vincitore di Sanremo del 1973 e del 1976 e rappresentante italiano all’Eurovision 1991 a Roma. Di Capri avrebbe dovuto già esibirsi ieri, ma la sua performance è stata slittata ad oggi a causa di un calo di voce.