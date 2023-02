Diretta finale Sanremo 2023: scaletta e commenti live

21:08 | Seconda esibizione: I Colla Zio con “Non mi va” (codice televoto 02)

21:02 | Inizia la gara vera e propria. Prima esibizione: Elodie con “Due” (codice televoto 01).

20:53 | Gianni Morandi si esibisce con un medley omaggio a Lucio Dalla: Piazza Grande, Futura, Caruso

20:52 | Il voto è aperto. Ecco i codici del televoto (SMS al 475.475.1 o chiamata all’894.001):

20:43 | Con la sigla dell’Eurovisione, parte ufficialmente la serata finale del Festival di Sanremo 2023. Sul palco dell’Ariston la banda dell’Aeronautica suona l’Inno di Mameli.

Tutto pronto per la serata finale di Sanremo 2023 e, come di consueto, ci saremo anche noi a farvi compagnia in questa lunga maratona fino a notte fonda.

Come noto, riascolteremo tutte le 28 canzoni in gara e in questa fase sarà attivo il solo televoto. A fine serata, la Top 5 sarà decretata dalla media dei risultati di questa sera con le precedenti serate.

A seguire i cinque più votati si esibiranno nuovamente e ci sarà una nuova fase di voto (sala stampa 33%, demoscopica 33%, televoto 34%). Questo l’ordine di esibizione, salvo cambiamenti dell’ultimo secondo:

Elodie Colla Zio Mara Sattei Tananai Colapesce Dimartino Giorgia Modà Ultimo Lazza Marco Mengoni Rosa Chemical Cugini di Campagna Madame Ariete Mr. Rain Paola e Chiara Levante LDA Coma_Cose Olly Articolo 31 Will Leo Gassman gIANMARIA Anna Oxa Shari Gianluca Grignani Sethu

A condurre come sempre Amadeus e Gianni Morandi, questa sera affiancati da Chiara Ferragni. In apertura verrà suonato l’Inno dalla banda dell’aeronautica, mentre come ospiti avremo Gino Paoli, Ornella Vanoni, Luisa Ranieri, Achille Lauro e i Depeche Mode. Ci sarà inoltre un omaggio a Lucio Dalla.

Al termine delle 28 esibizioni, Amadeus leggerà il messaggio del presidente ucraino Zelensky e ci sarà l’esibizione del gruppo musicale ucraino Antytila (peccato non aver pensato di invitare invece i Kalush Orchestra…).

