Eurovision 2023: la Lettonia punta sui Sudden Lights e la loro “Aijā”

Nella stessa serata in cui tutti gli occhi sono puntati sulla finale del Festival di Sanremo e su chi sarà il rappresentante dell’Italia all’Eurovision 2023 di Liverpool, molte altre nazioni sono stati chiamate a eleggere chi far partire per il paese d’origine dei Beatles il 9,11 e 13 maggio.

Supernova 2023, il processo di selezione lettone per l’Eurovision Song Contest, ha appena chiuso i battenti e ha designato vincitori i Sudden Lights con “Aijā” che dunque voleranno a Liverpool per rappresentare la Lettonia. I dieci finalisti si sono sfidati questa sera e il sistema di votazione composto da televoto (50%) e panel di esperti (50%) ha sancito la vittoria della band Sudden Lights.

Nulla da fare per Markus Riva, un veterano della competizione, che per l’ottava volta ha provato a guadagnare il pass che gli avrebbe consentito di rappresentare il suo Paese alla kermesse canora europea. Di seguito la classifica finale:

Sudden Lights – “Aijā” Patrisha – “Hush” 24.Avēnija – “You Said” Markus Riva – “Forever” Avéi – “Let Me Go” Raum – “Fake Love” Toms Kalderauskis – “When It All Falls” Alise Haijima – “Tricky” Artūrs Hatti – “Love Vibes” Luīze – “You To Hold Me”

I Sudden Lights sono una band lettone nata nel 2012. “Tik Savadi”, il loro primo singolo, arriva, però, nel 2015 dopo aver vinto una competizione per giovani artisti che gli ha consentito di registrare una canzone totalmente inedita. Nel 2018 hanno partecipato al Supernova dove riuscirono a ottenere il secondo posto con “Just Fine”. Hanno rilasciato due album, ma non sono stati molto fortunati nella loro carriera: il loro primo tour di concerti in Lettonia, iniziato a febbraio 2020, è stato annullato per via della pandemia. La band generalmente canta in lingua lettone, ma questo brano è in inglese con solo le ultime frasi in lettone. “Aijā” significa calma e la stessa band ha affermato che questo brano è nato come una ninna nanna da cui trovare sollievo per tutto ciò che sta accadendo nel mondo.

Ai Sudden Lights il compito di migliorare all’Eurovision 2023 i risultati che la Lettonia ha racimolato negli ultimi anni. Risale al 2016 l’ultima finale del contesto europeo a cui la Lettonia ha preso parte. Dal 2017, infatti, il Paese baltico non riesce a superare l’ostacolo delle semifinali.

All’Eurovision 2023 la Lettonia gareggerà nella prima semifinale che si terrà il 9 maggio dove i telespettatori italiani saranno chiamati a votare. Il televoto avrà un ruolo fondamentale poiché determinerà i 20 finalisti che si uniranno a Italia, Spagna, Francia, Germania, Regno Unito e Ucraina, già qualificati per la finale. Sarà solo in finale che il giudizio dei telespettatori sarà affiancato da quello delle giurie con peso del 50% ciascuno.

La Lettonia verso l’Eurovision 2023

La Lettonia ha debuttato all’Eurovision Song Contest nel 2000 e ha vinto la competizione qualche anno dopo, nel 2002, con “I Wanna” di Marie N. Nel 2003 ha così ospitato la manifestazione nella capitale Riga. La sua storia all’Eurovision Song Contest non è comunque costellata di grandi risultati. Dall’introduzione delle semifinali nel 2004, le finali conquistate sono state solo 6 su 18. Lo scorso anno i Citi Zēni hanno rappresentato la Lettonia a Torino con “Eat Your Salad”. Si fermarono al quattordicesimo posto in semifinale.