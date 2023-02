Eurovision 2023, Lituania: ecco la line-up completa della finale del Pabandom Iš Naujo! 2023.

Dopo quattro settimane di musica, la Lituania ha i suoi 10 finalisti che sabato 18 febbraio si contenderanno la vittoria del Pabandom Iš Naujo! 2023 e di conseguenza la possibilità di rappresentare il paese all’Eurovision Song Contest di Liverpool.

La seconda semifinale è stata vinta da Beatrich, che aveva conquistato anche la sua eliminatoria. Tuttavia, come per Rūta Mur lo scorso sabato, anche Beatrich non ha più goduto del consenso unanime di giuria e pubblico. Se gli esperti le hanno ancora una volta assegnato i 12 punti, questa sera il televoto è andato a favore di MoonBee e alla sua “Rumor”.

A commentare le performance dei 10 semifinalisti stasera in studio erano presenti tra gli altri: Duncan Laurence (vincitore ESC 2019 per i Paesi Bassi), Vaidotas Valiukevičius (frontman dei The Roop, ESC 2021) e Monika Liu (rappresentante lituana nel 2022).

Questa la classifica della seconda semifinale (voto pubblico + voto giuria):

Beatrich – “Like a movie” – 20 punti (8+ 12) Paulina Paukštaitytė – “Let me think about me” – 18 punti (10 + 8) Monika Linkytė – “Stay” – 17 punti (7 + 10) MoonBee – “Rumor” – 17 punti (12 + 5) Mario Junes – “Do what you do” – 12 punti (5 + 7) Gebrasy – “Saw your ghost” – 8 punti (2 + 6) Matt Len – “Midnight train” – 8 punti (4 + 4) Antikvariniai Kašpirovskio Dantys – “Sėdi ir važiuoji” – 7 punti (6 + 1) Agnė – “New start” – 6 punti (3 + 3) Luknė – “Paradise” – 3 punti (1 + 2)

Prosegue nella rincorsa verso una seconda partecipazione all’Eurovision Song Contest – dopo il 2015 – Monika Linkytė che, nonostante non sia stata una delle meglio piazzate per la giuria, ottiene il secondo miglior punteggio dal pubblico da casa.

Escono di scena Gebrasy e i Antikvariniai Kašpirovskio Dantys, andati a podio rispettivamente nel 2021 e nel 2019. Rūta Mur e Beatrich rimangono le favorite per la finalissima anche se i risultati delle due semifinali hanno dimostrato che nulla è ancora scritto, soprattutto al televoto.

Ecco quindi la line-up della finale di sabato 18 febbraio:

Rūta Mur – “So low”

– “So low” Petunjia – “Love of my life”

– “Love of my life” Il Senso – “Sparnai” (Ali)

– “Sparnai” (Ali) Gabrielius Vagelis – “Šauksmas” (Grido)

– “Šauksmas” (Grido) Justė Kraujelytė – “Need more fun”

– “Need more fun” Beatrich – “Like a movie”

– “Like a movie” Paulina Paukštaitytė – “Let me think about me”

– “Let me think about me” Monika Linkytė – “Stay”

– “Stay” MoonBee – “Rumor”

– “Rumor” Mario Junes – “Do what you do”

Come per tutte le precedenti serate, il vincitore sarà decretato dal voto congiunto di giuria (50%) e pubblico da casa (50%). La finalissima avrà inizio alle ore 20:00 e sarà trasmessa in diretta dagli LRT Studios di Vilnius con la conduzione di Giedrius Masalskis, Augustė Nombeko e Richardas Jonaitis.